Сто баллов на карту «ВкусВилла» начислят посетителям экоцентра «Эко-Z» за сдачу вторсырья.
Экоцентр расположен в гаражном кооперативе на 2-м Западном проезде и работает каждое воскресенье с 13 до 15. Здесь принимают разные виды пластика, металл, макулатуру, пакеты, плёнки, тетрапаки, зубные щётки, стаканчики из-под напитков, пенопласт, подложки из-под овощей и другое вторсырьё. С полным списком и правилом приёма отходов можно ознакомиться здесь.
Чтобы получить баллы «ВкусВилла», нужно отсканировать QR-код, который вывешивают в экоцентре. Получить бонусы можно раз в месяц.
«Мы пока точно ничего не можем сказать, но у меня лично есть желание пообщаться с „ВкусВиллом“ и обсудить дальнейшее сотрудничество. Может быть, хотя бы увеличить количество бонусов. Или как-то по-другому эту коллаборацию сделать, улучшить» , — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.