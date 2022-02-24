Чтобы получить баллы «ВкусВилла», нужно отсканировать QR-код, который вывешивают в экоцентре. Получить бонусы можно раз в месяц.

«Мы пока точно ничего не можем сказать, но у меня лично есть желание пообщаться с „ВкусВиллом“ и обсудить дальнейшее сотрудничество. Может быть, хотя бы увеличить количество бонусов. Или как-то по-другому эту коллаборацию сделать, улучшить» , — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.