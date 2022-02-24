«ВкусВилл» начислит бонусы за сдачу вторсырья в зеленоградский экоцентр 24.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Сто баллов на карту «ВкусВилла» начислят посетителям экоцентра «Эко-Z» за сдачу вторсырья.

Экоцентр расположен в гаражном кооперативе на 2-м Западном проезде и работает каждое воскресенье с 13 до 15. Здесь принимают разные виды пластика, металл, макулатуру, пакеты, плёнки, тетрапаки, зубные щётки, стаканчики из-под напитков, пенопласт, подложки из-под овощей и другое вторсырьё. С полным списком и правилом приёма отходов можно ознакомиться здесь.

Чтобы получить баллы «ВкусВилла», нужно отсканировать QR-код, который вывешивают в экоцентре. Получить бонусы можно раз в месяц.

«Мы пока точно ничего не можем сказать, но у меня лично есть желание пообщаться с „ВкусВиллом“ и обсудить дальнейшее сотрудничество. Может быть, хотя бы увеличить количество бонусов. Или как-то по-другому эту коллаборацию сделать, улучшить» , — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор отходов, магазины вкусвилл
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