Молодой человек двадцати лет ночью напал с ножом на мужчину у подъезда одного из домов 20 микрорайона. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Пострадавший, 32-летний мужчина смог добраться до квартиры и вызвать полицию. Впоследствии врачи диагностировали у него колото-резаную рану мягких тканей груди слева и непроникающую колото-резаную рану живота.

Нападение произошло 14 февраля, полицейские смогли задержать подозреваемого в тот же день. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция не комментирует данное преступление.

Подобные нападения происходят в Зеленограде время от времени. Например, год назад во дворе 3-го микрорайона пьяный мужчина ножом убил студента. Его приговорили к 13 годам заключения.