Зачем в этом проезде одностороннее движение, кто конкретно просит его сделать, в андреевской администрации не объясняли. Голосование устроили по инициативе рабочей группы по организации дорожного движения, в которую входят сотрудники местного (территориального) управления, Мосавтодора и ГИБДД. Известно только, что о расширении этой улицы речи не идет, потому что мешают гаражи, постройки и инженерные коммуникации. Опрос был нужен, чтобы по итогам Мосавтодор включил (или нет) этот адрес в план своей работы на 2022-2023 годы.

«Голосование было размещено в официальных аккаунтах ТУ Андреевка в социальных сетях: инстаграм, вконтакте, фейсбук», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе солнечногорской администрации. Похоже, это не соответствует действительности, потому что в соцсетях была лишь информация, что опрос проводится очно — надо было прийти в один из четырех офисов.

«Также листы для голосования были переданы управляющим организациям для проведения голосования среди жителей близлежащих домов и крупным торговым объектам, — добавили в пресс-службе. — По итогам большинство голосов было против. Данный вопрос будет вынесен на заседание Межведомственной комиссии администрации Солнечногорска». Когда будет заседание, не сообщили — «позже».

Зачем обсуждать этот вопрос на заседании, если большинство против, неизвестно. В соцсетях тоже высказывались против. В частности, депутат солнечногорского совета депутатов Александр Винокуров считает, что проезд должен быть двусторонним с парковочными карманами на свободных участках напротив домов 13, 14 и 15. «Данный проект рассматривался еще в 2016 году и был составлен план его реализации, но в жизнь не воплотился в связи с образованием городского округа Солнечногорск, — комментировал он сообщение теруправления. — А сейчас мы пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления с минимальными затратами. Парковочные карманы нужны для родителей, которые привозят детей в школу, так как машины возле школы поставить негде».

Кстати, о расширении этой дороги: в Мособлсуде с 2020 года разбирается дело о выделении участка под застройку в полосе отвода обсуждаемого проезда 647. Истцами выступают Мосавтодор и Минимущество Московской области. Ответчик — ООО «Самоцветы», который построил на этом участке магазин (возле дома 13, в охранной зоне ЛЭП). Истцы, в частности, требуют изменить границы участка. Ранее МОЭСК через суд потребовал снести это здание, но в иске было отказано.