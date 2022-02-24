СТО Зеленоград: спонсор темы
Жители Андреевки высказались против одностороннего движения в местном проезде за палатками. Но администрация продолжит обсуждать эти планы 24.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Голосование за или против введения одностороннего движения в проезде 647 администрация Андреевки инициировала в октябре прошлого года. Это дорога идет вдоль домов за торговыми павильонами и гаражами, параллельно улице Андреевка. Большинство участников высказалось против. Но точку на этом не поставили.

Зачем в этом проезде одностороннее движение, кто конкретно просит его сделать, в андреевской администрации не объясняли. Голосование устроили по инициативе рабочей группы по организации дорожного движения, в которую входят сотрудники местного (территориального) управления, Мосавтодора и ГИБДД. Известно только, что о расширении этой улицы речи не идет, потому что мешают гаражи, постройки и инженерные коммуникации. Опрос был нужен, чтобы по итогам Мосавтодор включил (или нет) этот адрес в план своей работы на 2022-2023 годы.

«Голосование было размещено в официальных аккаунтах ТУ Андреевка в социальных сетях: инстаграм, вконтакте, фейсбук», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе солнечногорской администрации. Похоже, это не соответствует действительности, потому что в соцсетях была лишь информация, что опрос проводится очно — надо было прийти в один из четырех офисов.

«Также листы для голосования были переданы управляющим организациям для проведения голосования среди жителей близлежащих домов и крупным торговым объектам, — добавили в пресс-службе. — По итогам большинство голосов было против. Данный вопрос будет вынесен на заседание Межведомственной комиссии администрации Солнечногорска». Когда будет заседание, не сообщили — «позже».

Зачем обсуждать этот вопрос на заседании, если большинство против, неизвестно. В соцсетях тоже высказывались против. В частности, депутат солнечногорского совета депутатов Александр Винокуров считает, что проезд должен быть двусторонним с парковочными карманами на свободных участках напротив домов 13, 14 и 15. «Данный проект рассматривался еще в 2016 году и был составлен план его реализации, но в жизнь не воплотился в связи с образованием городского округа Солнечногорск, — комментировал он сообщение теруправления. — А сейчас мы пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления с минимальными затратами. Парковочные карманы нужны для родителей, которые привозят детей в школу, так как машины возле школы поставить негде».

Кстати, о расширении этой дороги: в Мособлсуде с 2020 года разбирается дело о выделении участка под застройку в полосе отвода обсуждаемого проезда 647. Истцами выступают Мосавтодор и Минимущество Московской области. Ответчик — ООО «Самоцветы», который построил на этом участке магазин (возле дома 13, в охранной зоне ЛЭП). Истцы, в частности, требуют изменить границы участка. Ранее МОЭСК через суд потребовал снести это здание, но в иске было отказано.

Читайте также
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, поселок андреевка, одностороннее движение, проезд 647
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Наличные закончились в некоторых зеленоградских банкоматах Новости
Мужчину ранили ножом у подъезда в 20 микрорайоне. На него напали среди ночи Новости
Левый поворот на Панфиловский проспект от ТЦ «Грин» будет запрещен Новости
Жители Андреевки высказались против одностороннего движения в местном проезде за палатками. Но администрация продолжит обсуждать эти планы Новости
«ВкусВилл» начислит бонусы за сдачу вторсырья в зеленоградский экоцентр Новости
Детско-родительский утренник «Мамаслёт» — 24 февраля в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Два зеленоградских производителя микроэлектроники попали под новые американские санкции Хайтек
Косметология в клинике доктора Морозова: зеленоградцам теперь доступны качественные и разнообразные процедуры для лица и тела Партнерский материал
Чем занять себя и ребенка на время каникул. Идеи мини-путешествий для всей семьи Гид
Большая лекция эксперта по уходу за деревьями Дмитрия Звонки — 27 февраля. Приглашает клуб друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Выдавать ковидный QR-код начали по наличию антител. Сейчас такой анализ доступен только в коммерческих клиниках Новости
Крысы перегрызли провода в машине, припаркованной возле мусорных контейнеров Новости
Ремонт здания для детской больницы завершен. Но когда она заработает, все равно неизвестно Новости
Коммунальщики решили счистить лед трактором и испортили асфальт Новости
В МИЭТе разработали систему для контроля состояния крупного рогатого скота — датчики животное носит на себе Хайтек
Женщина пришла на прием к гинекологу и неожиданно начала рожать. Врачи оказались на высоте Жизнь
Трактор снес газонные ограждения, засыпанные снегом Новости
Участковый Сторублев, телемастер Малютин, шофёр Володя и другие обитатели посёлка Крюково в 60-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор Реклама
Начато строительство левого поворота с М-11 на ЦКАД. Ожидается, что новый съезд уведет от Москвы транзитный трафик Новости
Водителей штрафуют по любительским видеозаписям нарушений в интернете: за езду по пешеходной дорожке в парке Победы и по встречке в Крюково Новости
Не менее 250 рабочих мест обещают создать на производстве лекарств от редких заболеваний в промзоне Алабушево Хайтек
Концерт «Музыка кино» Московского государственного симфонического оркестра — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру