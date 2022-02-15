Пропал житель Солнечногорска Александр Хрущёв. Помогите найти 15.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Родные и поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» разыскивают пропавшего в Солнечногорске 31-летнего Александра Хрущёва. Его местонахождение неизвестно с 7 февраля.

Приметы: худощавого телосложения, рост 176 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: серый камуфляжный костюм, черная шапка.

«Лиза алерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по 112. Также нужна помощь добровольцев.

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Метки:
пропал человек
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