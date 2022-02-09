В заброшенном здании возле остановки «Спортивная школа» откроется «Пятерочка». Четвертая в третьем микрорайоне 09.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Нежилое здание между детской поликлиникой и Московским проспектом — корпус 349А — давно пустует. Здание начали ремонтировать три года назад, потом забросили, теперь снова восстанавливают. Появившийся новый владелец уже определился с арендатором — это будет «Пятерочка».

Сетевой магазин может открыться в марте-апреле. Парковку 2022 года в здании планируется открытие сетевого магазина «Пятёрочка». Парковку перед зданием пока планируется оставить на месте, сообщает «Зеленоград сегодня» со ссылкой на замглавы управы Савелки Константина Тимофеева.

В корпусе 349А работали продуктовый и зоомагазин, аптека, шиномонтаж, продавали линолеум, но арендаторы исчезли один за другим несколько лет назад. Здание стояло полуразрушенным, охраны там не было, внутрь и на крышу залезали подростки.

В 3-м микрорайоне уже работают три «Пятерочки»: в корпусах 360, 322 и 316.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, магазин пятерочка, Корпус 349А
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