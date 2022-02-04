У здания очистных сооружений на Филаретовской улице (возле церкви) начинается тропинка, которая через лес ведет к Школьному озеру. Примерно через 2/3 пути тропинка пересекает реку Сходню по деревянному мосту. Управа района Силино разместила у себя на сайте объявление о розыске собственника этого моста.
По поводу состояния этого моста в прошлом году в управу несколько раз обращались местные жители. В частности, они обращали внимание на аварийность моста, сломанные и гнилые доски. В сентябре управа отчиталась, что «Жилищник» отремонтировал мост.
С чем связан розыск владельца именно сейчас, неизвестно. Возможно, в связи с подготовкой проекта благоустройства восточной части Школьного озера, в которую как раз может попадать потерянный мост.
Вообще-то такие сооружения обычно находятся на балансе «Мосприроды», тем более, что еще в 2014 году распоряжением мэра указанный участок был ей передан в бессрочное пользование в составе комплексного заказника «Зеленоградский». Вероятно мост остался бесхозным, потому что он фактически расположен за границами участка. С «Мосприродой» связаться не удалось.
Управа просит собственника моста связаться с ней по телефону 8-499-710-83-64.
Тут даже комментировать нечего!...
И далее :
"Управа района Силино разместила у себя на сайте объявление о розыске собственника этого моста."
То есть Управа района Силино даже не знает кому принадлежат объекты, находящиеся на её территории?
Шикарно!
Тут даже уже слов нет.
Но в итоге, мостик снесут как бесхозный, а то, что он нужен жителям района - так чиновники там не живут и не ходят...