По поводу состояния этого моста в прошлом году в управу несколько раз обращались местные жители. В частности, они обращали внимание на аварийность моста, сломанные и гнилые доски. В сентябре управа отчиталась, что «Жилищник» отремонтировал мост.

С чем связан розыск владельца именно сейчас, неизвестно. Возможно, в связи с подготовкой проекта благоустройства восточной части Школьного озера, в которую как раз может попадать потерянный мост.