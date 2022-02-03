Теперь на этом месте стоит здание продуктовой ярмарки. Ярмарка не сезонная, а постоянная. Здание при этом считается некапитальным — то есть, его можно быстро собрать и разобрать, если понадобится. А назначение участка под ним так и остается «для размещения гаражей и автостоянок».

Размещение ярмарки обсуждали с жителями через голосование, и многие были против. Часть местных жителей в ходе последующих очных встреч с депутатами просила вместо крытого рынка как раз автостоянку. Но другие были против и просили, в свою очередь, собачью площадку.