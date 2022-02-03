В 3-м микрорайоне за магазином «Атак» есть старое кирпичное здание — бывший детский сад. Рядом с ним хотели построить некое административное здание, но за давностью нереализованные планы отменили. А по соседству собирались строить паркинг, но местные жители выступил против. Эта история «заглохла», но может возобновиться.
О прекращении инвестпроекта — строительства здания на участке площадью 4900 кв. метров возле корпуса 313А — сообщил Москомстройинвест. Причина — ничего так и не появилось. История тянется еще с 2005 года, когда один из собственников здания, расположенного за магазином «Анюта» (позже там открылся «Атак»), заключил с городом договор о строительстве. Строить планировалось рядом с существующим зданием, на территории, огороженной забором. Сейчас там просто газоны и деревья. Старожилы помнят, что когда-то в старой постройке работал детский сад. Его закрыли в 1990-е годы.
Рядом, за магазином и на месте снесенной 12 лет назад пятиэтажки, планировалось построить «народный» гараж — паркинг на 280 машин. Это строительство было заложено еще в генпплане развития Зеленограда 15-летней давности. Гараж обсуждали на публичных слушаниях в 2011 году, и абсолютное большинство участников высказались против его появления. В их числе тогдашние директор школы 609 и заведующая детским садом 404, расположенных поблизости, и районные депутаты (редкий случай). В своем коллективном обращении жители корпуса 308 писали: «Мы категорически против непродуманного втискивания четырехэтажного открытого гаража в пространство между домами, детскими площадками, большой школой, торговым центром».
Теперь на этом месте стоит здание продуктовой ярмарки. Ярмарка не сезонная, а постоянная. Здание при этом считается некапитальным — то есть, его можно быстро собрать и разобрать, если понадобится. А назначение участка под ним так и остается «для размещения гаражей и автостоянок».
Размещение ярмарки обсуждали с жителями через голосование, и многие были против. Часть местных жителей в ходе последующих очных встреч с депутатами просила вместо крытого рынка как раз автостоянку. Но другие были против и просили, в свою очередь, собачью площадку.