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Почти 60% зеленоградцев полностью вакцинированы от ковида 01.02.2022 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде первым компонентом вакцины от ковида на данный момент привились около 62% жителей, вторым — почти 60%.

Об этом рассказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов в конце января. До так называемой «коллективной иммунизации», 80%, мы еще не дотянули, сказал Смирнов и вновь попросил зеленоградцев сделать прививку, по возможности избегать мест массового скопления людей и носить маску в общественных местах

В Москве на конец января полный курс вакцинации прошли почти 6,7 млн человек — это примерно 53% от общего числа жителей.

В мэрии считают такие темпы вакцинации «неадекватными сегодняшней ситуации по развитию заболеваемости» и хотели бы, чтобы москвичи прививались более активно.

В понедельник в Москве началась вакцинация от ковида подростков 12-17 лет.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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