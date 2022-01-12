Все услуги ЗАГСа теперь в Москве осуществляется по экстерриториальному принципу — независимо от места регистрации и проживания. Это касается регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

«Если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше — по месту жительства или по месту заключения брака», — сообщает сайт мэрии, цитируя заместителя мэра Анастасию Ракову.

Функции ЗАГСа были переданы в МФЦ «Мои Документы» в прошлом году, однако, раньше за некоторыми услугами загсов нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Теперь зарегистрировать ребенка или получить повторные свидетельства и справки можно в любом удобном центре госуслуг.

Мэрия уточняет, какие именно услуги ЗАГС доступны в столичных центрах госуслуг москвичам:

регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан Российской Федерации старше 18 лет

регистрация расторжения брака между гражданами Российской Федерации по совместному заявлению, решению суда, заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет

выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории Российской Федерации (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников)

внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС)

регистрация рождения и смерти (в том числе по заявлению юридического лица, а также по решению суда)

регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения

проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

В Зеленограде Центры госуслуг «Мои документы» находятся в корпусах 128, 337, 828, 1105 и на Привокзальной площади в доме 1. Все центры работают с 8:00 до 20:00, телефон для справок 8-495-777-77-77. Адреса и режим работы всех московских МФЦ смотрите на сайте md.mos.ru