Услуги ЗАГСа теперь можно получить в любом МФЦ — вне зависимости от места жительства 12.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Все услуги ЗАГСа теперь в Москве осуществляется по экстерриториальному принципу — независимо от места регистрации и проживания. Это касается регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

«Если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше — по месту жительства или по месту заключения брака», — сообщает сайт мэрии, цитируя заместителя мэра Анастасию Ракову.

Функции ЗАГСа были переданы в МФЦ «Мои Документы» в прошлом году, однако, раньше за некоторыми услугами загсов нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Теперь зарегистрировать ребенка или получить повторные свидетельства и справки можно в любом удобном центре госуслуг.

Мэрия уточняет, какие именно услуги ЗАГС доступны в столичных центрах госуслуг москвичам:

  • регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан Российской Федерации старше 18 лет
  • регистрация расторжения брака между гражданами Российской Федерации по совместному заявлению, решению суда, заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет
  • выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории Российской Федерации (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников)
  • внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС)
  • регистрация рождения и смерти (в том числе по заявлению юридического лица, а также по решению суда)
  • регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения
  • проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

В Зеленограде Центры госуслуг «Мои документы» находятся в корпусах 128, 337, 828, 1105 и на Привокзальной площади в доме 1. Все центры работают с 8:00 до 20:00, телефон для справок 8-495-777-77-77. Адреса и режим работы всех московских МФЦ смотрите на сайте md.mos.ru

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Метки:
центр госуслуг "мои документы" (мфц), госуслуги
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