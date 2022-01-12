Все услуги ЗАГСа теперь в Москве осуществляется по экстерриториальному принципу — независимо от места регистрации и проживания. Это касается регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.
«Если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше — по месту жительства или по месту заключения брака», — сообщает сайт мэрии, цитируя заместителя мэра Анастасию Ракову.
Функции ЗАГСа были переданы в МФЦ «Мои Документы» в прошлом году, однако, раньше за некоторыми услугами загсов нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Теперь зарегистрировать ребенка или получить повторные свидетельства и справки можно в любом удобном центре госуслуг.
Мэрия уточняет, какие именно услуги ЗАГС доступны в столичных центрах госуслуг москвичам:
- регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан Российской Федерации старше 18 лет
- регистрация расторжения брака между гражданами Российской Федерации по совместному заявлению, решению суда, заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет
- выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории Российской Федерации (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников)
- внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например в свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС)
- регистрация рождения и смерти (в том числе по заявлению юридического лица, а также по решению суда)
- регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения
- проставление апостиля на документы, выданные органами ЗАГС Москвы, в архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.
В Зеленограде Центры госуслуг «Мои документы» находятся в корпусах 128, 337, 828, 1105 и на Привокзальной площади в доме 1. Все центры работают с 8:00 до 20:00, телефон для справок 8-495-777-77-77. Адреса и режим работы всех московских МФЦ смотрите на сайте md.mos.ru