Разовые поездки на участке трассы М-11 «Нева» между Москвой и Солнечногорском выросли с 10 января на 10-20%. Хотя для водителей, которые для поездок пользуются абонементами, цена осталась прежней. А вот на участке от Солнечногорска до ЦКАД проезд даже подешевел.

Маршрут Москва-Зеленоград подорожал на 50 рублей и стоит теперь 450 рублей при оплате наличными или картой. По транспондеру этот участок теперь обойдется в 400 рублей против 350 ранее. Тарифы действуют с понедельника по четверг.

Кроме того, вечером в пятницу по маршруту Москва-Зеленоград вводится повышенный тариф. С 18:00 до 22:00 стоимость проезда составит 600 рублей. Аналогично повышен тариф на проезд из Зеленограда в Москву в воскресенье вечером. Новый тариф также распространяется только на разовые сообщили на сайте М-11.

Это цены для мотоциклов, легковых автомобилей и микроавтобусов, но тариф изменился для всех категорий транспортных средств. Более подробную информацию о новых тарифах можно получить здесь.

При этом проезд по маршруту Солнечногорск—ЦКАД с понедельника по четверг снижен на 50 рублей при оплатой наличными или картой (теперь он стоит 100 рублей) и на 35 при оплате транспондером (теперь 95)

Высокие цены на проезд по платной дороге стали предметом возмущения водителей практически сразу после того, как дорога была построена. Зеленоградцы, которые по разным причинам должны ездить в Москву на машине, опять почувствовали себя дискриминированными — для них платная дорога обходилась дороже всего.

В 2020 году этой проблемой даже пообещал заняться депутат от Зеленограда Андрей Титов. Чтобы снизить цену проезда по М-11, он внес поправку в бюджет Москвы. Однако сначала её отклонила мэрия, а когда голосовали за бюджет, Титов сам снял её с рассмотрения. Но проголосовал за бюджет в целом.

Перед выборами Титов обещал снизить стоимость проезда по М-11 «для автомобилистов Зеленограда», потом все автомобилисты превратились только в тех, кто работает в Москве, потом льгота осталась только для многодетных и инвалидов, причем на ограниченное число поездок — восемь поездок в месяц по специальному тарифу в 150 рублей. На это, по расчетам Титова, из бюджета нужно было выделить до 228 миллионов рублей в год.