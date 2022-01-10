Обустраивать новую автобусную остановку у корпуса 830 не планируется, ответили в префектуре на обращение местного жителя Василия Иванова. По его мнению, такая остановка была бы удобна для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов, которые ездят по Солнечной аллее в сторону МИЭТа.

Мотивация префектуры: места остановок соответствуют нормативам и находятся в пешей доступности.

Против новой остановки высказались и большинство читателей «Зеленоград.ру» вконтакте. Одни считают, что такая остановка создала бы дополнительные пробки. Другие — предложили вместо этого сделать остановку у корпуса 812 и изменить маршрут 24 автобуса так, чтобы он заезжал в Крюково и проезжал по Солнечной аллее.

Однако за предложение Василия тоже выступило немало зеленоградцев. На сайте и в сообществе жителей 8 микрорайона мнения разделились поровну.