Префектура отказалась делать дополнительную остановку на Солнечной аллее 10.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Обустраивать новую автобусную остановку у корпуса 830 не планируется, ответили в префектуре на обращение местного жителя Василия Иванова. По его мнению, такая остановка была бы удобна для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов, которые ездят по Солнечной аллее в сторону МИЭТа.

Мотивация префектуры: места остановок соответствуют нормативам и находятся в пешей доступности.

Против новой остановки высказались и большинство читателей «Зеленоград.ру» вконтакте. Одни считают, что такая остановка создала бы дополнительные пробки. Другие — предложили вместо этого сделать остановку у корпуса 812 и изменить маршрут 24 автобуса так, чтобы он заезжал в Крюково и проезжал по Солнечной аллее.

Однако за предложение Василия тоже выступило немало зеленоградцев. На сайте и в сообществе жителей 8 микрорайона мнения разделились поровну.

Читайте также
Сделать выделенную полосу для автобусов на Солнечной аллее на пересечении со старым мостом
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, микрорайон 8, автобусы, автобусная остановка
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура отказалась делать дополнительную остановку на Солнечной аллее Новости
Прокат лыж снова открылся в спорткомплексах «Савёлки» и «Радуга» Новости
Возле первой «клюшки» поставят столбики против парковки Новости
«Мы нашли формулу выживания» Как первый избранный ректор Виталий Вернер провел зеленоградский вуз через времена перестройки Истории
Автовладельцев выгоняют из паркинга рядом с 2 микрорайоном. За январь им надо найти новое место или переехать во дворы Истории
Движение транспорта в Северной промзоне рядом с Ленинградским шоссе ограничат на полгода Новости
Подготовка к школе, английский язык, видеоблогинг и многое другое для детей от 4 лет. Развивающий центр «Талант-клуб» открывает набор на курсы Партнёрский материал
Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? Истории
Как построить снежный дом — иглу. Инструкция Zelenograd.ru Гид
Подарки покупателям лыж и коньков дарит магазин 4sport Реклама
Десять самых популярных статей 2021 года об истории Зеленограда и окрестностей Истории
Девочка Ева стала первым новорожденным Зеленограда в 2022 году Новости
Закончилось оливье? Вот где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку в Зеленограде и окрестностях. Адреса приёмных пунктов Ответы
Новогодний фейерверк взорвался в окне квартиры в Голубом. Безопасное место для запуска было в 10 минутах ходьбы Новости
Мусорные пакеты завалили 17-й микрорайон. Их не могут вывезти полностью уже второй день Новости
Человек, который сделал Зеленоград зелёным. История дендролога Эдиссона Дашкова Истории
Боулинг на восемь дорожек (снова) открылся в Зеленограде Новости
На дне Михайловского пруда появилась надпись «С Новым годом». И ёлочка Жизнь
Как опальный скульптор Эрнст Неизвестный создал в Зеленограде «самый большой рельеф в мире». Правдивая история Истории
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти Новости
На пересечении Московского проспекта и улицы Юности сдвинут «зебру» и изменят режим работы светофора Новости
На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка исключили пересечение пешеходов и машин. А ещё поставят камеру Новости
В новое здание полиции на Кутузовском шоссе переедут и ГИБДД, и УВД Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру