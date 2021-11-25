Сделать дополнительную автобусную остановку на Солнечной аллее у корпуса 830 предложил местный житель Василий Иванов — с этим предложением он обратился в префектуру. По его мнению, такая остановка будет удобна для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов, которые ездят по Солнечной аллее в сторону МИЭТа.

Ближайшие остановки к 830 корпусу: «Станция Крюково», «10-й микрорайон», «Панфиловский проспект» и «Универсам». От «10 микрорайона» в сторону МИЭТа ходит 9 автобус с интервалом приблизительно в 10-15 минут. От «Панфиловского проспекта» — 11 раз в 10-20 минут. В Крюково останавливаются те же 9, 11, а также автобусы 31, 2, 2кл, 3 и 3к, но чтобы добраться до этих остановок, приходится преодолевать один-два перехода. А «Универсам», по словам Василия, находится слишком далеко.