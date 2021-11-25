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Сделать дополнительную автобусную остановку у корпуса 830 25.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Сделать дополнительную автобусную остановку на Солнечной аллее у корпуса 830 предложил местный житель Василий Иванов — с этим предложением он обратился в префектуру. По его мнению, такая остановка будет удобна для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов, которые ездят по Солнечной аллее в сторону МИЭТа.

Ближайшие остановки к 830 корпусу: «Станция Крюково», «10-й микрорайон», «Панфиловский проспект» и «Универсам». От «10 микрорайона» в сторону МИЭТа ходит 9 автобус с интервалом приблизительно в 10-15 минут. От «Панфиловского проспекта» — 11 раз в 10-20 минут. В Крюково останавливаются те же 9, 11, а также автобусы 31, 2, 2кл, 3 и 3к, но чтобы добраться до этих остановок, приходится преодолевать один-два перехода. А «Универсам», по словам Василия, находится слишком далеко.

Такая остановка находилась бы рядом с несколькими детскими садами, управой «Старого Крюково», поликлиникой в корпусе 911, кожвендиспансером, отделом соцзащиты населения и пунктами выдачи разных интернет-магазинов.

О реакции префектуры на это предложение пока неизвестно.

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Метки:
общественный транспорт, микрорайон 8, автобусы, автобусная остановка
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Обсуждение
vmp vmp
Вчера, 17:29
Лучше сделайте остановку у корпуса 848 для 32 автобуса, это куда полезнее будет.
Ирина Горячева
Вчера, 19:59
А в обратную сторону где он предлагает сделать остановку? До предлагаемой остановки от станции Крюково 5 мин пешочком, а между домами ещё меньше.
Всегда удивляюсь людям, которые могут ждать автобуса минут по 10-20, да ещё под снегом и дождём, что бы проехать одну остановку (метров 250) и выйти - приехали.Инвалиды и тем, кому тяжело ходить, не в счёт.
В данном случаи - остановка там не нужна, та как она удлинит время пути автобусов, да ещё и создаст неудобства для другого транспорта.
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