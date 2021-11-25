Сделать дополнительную автобусную остановку на Солнечной аллее у корпуса 830 предложил местный житель Василий Иванов — с этим предложением он обратился в префектуру. По его мнению, такая остановка будет удобна для жителей 8, 9 и 10 микрорайонов, которые ездят по Солнечной аллее в сторону МИЭТа.
Ближайшие остановки к 830 корпусу: «Станция Крюково», «10-й микрорайон», «Панфиловский проспект» и «Универсам». От «10 микрорайона» в сторону МИЭТа ходит 9 автобус с интервалом приблизительно в 10-15 минут. От «Панфиловского проспекта» — 11 раз в 10-20 минут. В Крюково останавливаются те же 9, 11, а также автобусы 31, 2, 2кл, 3 и 3к, но чтобы добраться до этих остановок, приходится преодолевать один-два перехода. А «Универсам», по словам Василия, находится слишком далеко.
Такая остановка находилась бы рядом с несколькими детскими садами, управой «Старого Крюково», поликлиникой в корпусе 911, кожвендиспансером, отделом соцзащиты населения и пунктами выдачи разных интернет-магазинов.
О реакции префектуры на это предложение пока неизвестно.
Всегда удивляюсь людям, которые могут ждать автобуса минут по 10-20, да ещё под снегом и дождём, что бы проехать одну остановку (метров 250) и выйти - приехали.Инвалиды и тем, кому тяжело ходить, не в счёт.
В данном случаи - остановка там не нужна, та как она удлинит время пути автобусов, да ещё и создаст неудобства для другого транспорта.