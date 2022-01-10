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Движение транспорта в Северной промзоне рядом с Ленинградским шоссе ограничат на полгода 10.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Ограниченное движение будет действовать в круглосуточном режиме с 10 января по 15 июля на параллельном Ленинградскому шоссе проезде 4801 (он находится в Северной промзоне — между улицей Конструктора Гуськова и Панфиловским проспектом). Это связано с реконструкцией инженерных сетей, уточняют департамент транспорта и Центр организации дорожного движения.

С 10 по 25 января и с 30 января по 14 февраля. Участок проезда 4801 от пересечения с улицей Конструктора Гуськова до строения 3 владения 7. Движение сохранится по одной полосе в каждом направлении — за счёт ликвидации парковочного пространства плюс с обустройством временных уширений во второй ограничительный период.

С 14 февраля по 14 марта. Ограниченное движение будет действовать на участке в районе строения 3 владения 7.

С 14 марта по 12 апреля. Участок в районе строения 3 владения 2 — с ликвидацией парковочного пространства.

С 12 апреля по 10 мая. В районе владения 5.

С 11 по 20 мая. В районе строения 10 владения 8.

С 20 по 27 мая. В районе строения 11 владения 8. Сохранится движение по одной полосе в каждом направлении за счёт ликвидации парковочного пространства и обустройства временных уширений.

С 28 мая по 8 июня. Участок в районе строения 17 владения 8 — с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счёт обустройства временных уширений.

С 8 по 14 июня. До пересечения со 2-м Западным проездом — будет частично ограничено движение по одной полосе.

С 15 июня по 15 июля. Участок 2-го Западного проезда от пересечения с проездом 4801 вдоль парковки и заправки (владение 3, строение 1). Здесь организуют приоритетное право проезда, но для кого — не уточняется.

О реконструкции водопровода в Северной промзоне стало известно в январе 2020 года. Проект выносили на публичное обсуждение, информационные материалы были представлены в управе Матушкино.

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Метки:
автомобиль, ремонт, реконструкция, ограничения движения транспорта, северная промзона
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