В Северной промзоне реконструируют водопровод, чтобы снизить риск аварий. Предприятия ограничат в использовании территории 22.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Водопроводная сеть проходит по 1-му Западному проезду, улице Конструктора Гуськова и проезду №4801. Реконструкция нужна для повышения надежности водопроводной сети и, соответственно, снижения риска аварий, сообщили «Зеленоград.ру» в «Мосводоканале».

Проект её реконструкции выносится на публичное обсуждение, поскольку требуется размежевать территорию. В частности, нужно ограничить использование участков, в границах которых проходит водопровод.

Ограничения использования территории, в том числе подземного пространства — поскольку там пройдут инженерные коммуникации, — затрагивает участки, где находятся корпуса завода «Квант», производственно-складская база, автостоянка и автомойка. А также улично-дорожную сеть и озелененную территорию. Сносить какие-либо здания не планируется, говорится в проекте планировки территории.

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Площадь проектируемой территории 790 метров. Участок водопроводной сети, который будут реконструировать, идёт от дома 12, строение 7А по 1-му Западному проезду вдоль улицы Конструктора Гуськова, дальше вдоль проезда №4801 до дома 8/11 по Панфиловскому проспекту.

Информационные материалы проекта можно увидеть с 24 по 30 января в управе Матушкино в часы работы управы (понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, пятница с 8:00 до 15:45, выходные — с 10:00 до 15:00). Очное собрание пройдет 6 февраля в 19:00 в здании управы. После собрания можно в течение недели написать свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru или 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.

Также запланирована реконструкция участка водопровода на Георгиевском проспекте. Проект должен быть готов к осени.

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