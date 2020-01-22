Площадь проектируемой территории 790 метров. Участок водопроводной сети, который будут реконструировать, идёт от дома 12, строение 7А по 1-му Западному проезду вдоль улицы Конструктора Гуськова, дальше вдоль проезда №4801 до дома 8/11 по Панфиловскому проспекту.

Информационные материалы проекта можно увидеть с 24 по 30 января в управе Матушкино в часы работы управы (понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, пятница с 8:00 до 15:45, выходные — с 10:00 до 15:00). Очное собрание пройдет 6 февраля в 19:00 в здании управы. После собрания можно в течение недели написать свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru или 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.

Также запланирована реконструкция участка водопровода на Георгиевском проспекте. Проект должен быть готов к осени.