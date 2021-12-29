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На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка исключили пересечение пешеходов и машин. А ещё поставят камеру 29.12.2021 ZELENOGRAD.RU

На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка (в районе корпуса 1624) изменили режим работы светофора и собираются поставить камеру контроля нарушений ПДД.

Это решила зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. На перекрестке уже сейчас исключили пересечение движение транспорта,
разворачивающегося на улице Андреевка через Георгиевский проспект, и пешеходов, переходящих улицу. Кроме того, увеличили промежуточный такт светофора «кругом красный» на четыре секунды.

До конца марта 2022 года на перекрестке планируют установить камеру фото- и видеофиксации нарушений.

Причина — здесь 14 октября сбили ребенка. При этом, судя по камерам видеонаблюдение, подросток будто специально бросился под колеса.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 16, светофор, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), улица андреевка, камеры видеонаблюдения, георгиевский проспект
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