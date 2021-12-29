Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё
На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка (в районе корпуса 1624) изменили режим работы светофора и собираются поставить камеру контроля нарушений ПДД.
Это решила зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. На перекрестке уже сейчас исключили пересечение движение транспорта,
разворачивающегося на улице Андреевка через Георгиевский проспект, и пешеходов, переходящих улицу. Кроме того, увеличили промежуточный такт светофора «кругом красный» на четыре секунды.
До конца марта 2022 года на перекрестке планируют установить камеру фото- и видеофиксации нарушений.
Причина — здесь 14 октября сбили ребенка. При этом, судя по камерам видеонаблюдение, подросток будто специально бросился под колеса.
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка исключили пересечение пешеходов и машин. А ещё поставят камеру Новости
На перекрестке у ТЦ «Панфиловский» поставят камеру контроля нарушений. Недавно там погибло три человека Новости
Тепловые сети Солнечногорского округа передали «Газпрому» для эксплуатации и модернизации. Тарифы с июля могут вырасти на 9 процентов Истории
На пересечении Московского проспекта и улицы Юности сдвинут «зебру» и изменят режим работы светофора Новости
История хлебозавода №28. Как вкус зеленоградского хлеба менялся вслед за изменениями в городе и стране Истории
Переход у детской поликлиники через улицу Каменка оборудуют островком безопасности и поставят камеру Новости
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти Новости
«Наша повестка — воспитание, образование, здравоохранение, безопасная и благоприятная среда». «Совет отцов» приглашает кандидатов в муниципальные депутаты Истории
Водитель врезался в отбойник напротив МЖК и сделал сальто в кювет. Видео происшествия появилось в открытом доступе Новости
Рекомендации по безопасному движению во дворах разработали в Москве. Вот как может измениться ваш двор Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт». Теперь делают световые вывески, оформляют витрины и подарочные коробки под заказ Реклама
Полная история зеленоградского регби: от первых игр на картофельном поле до одного из самых массовых видов спорта в городе Истории
На пересечении Ленинградского шоссе и «малой бетонки» отменили левые повороты. Водители возмущены Новости