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Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё 15.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Подросток среднего школьного возраста попал под колёса автомобиля при попытке перебежать дорогу. Судя по видео с дорожной камеры, он буквально бросился под машину с островка безопасности на регулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 1624.

Инцидент произошёл в девятом часу вечера в четверг, 14 октября. «По неустановленной причине на регулируемом пешеходном переходе девушка совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в пресс-релизе ГИБДД. Однако на записи видно, как перед этим подросток нервно ходит из стороны в сторону по островку безопасности. Смотрит вправо, откуда с Георгиевского шоссе на улицу Андреевку в этот момент поворачивает автомобиль, становится в стойку для разбега и кидается на дорогу прямо перед ним.

В пресс-релизе ГИБДД указано, что автомобиль следовал по Георгиевскому проспекту, а не шоссе, но, вероятно, это описка.

У водителя «Киа Рио», 25-летней местной жительницы, кажется, не было шансов избежать наезда на пешехода. Сбитого подростка на «скорой» доставили в столичную детскую больницу. Полиция не уточняет характер травм и состояние пострадавшего при госпитализации. Какой сигнал светофора для пешеходов горел в момент происшествия, в сообщении также не говорится.

Что побудило подростка перебегать дорогу перед автомобилем — неизвестно. По факту ДТП проводят административное расследование.

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Метки:
дтп, происшествия, микрорайон 16, дтп с участием детей, улица андреевка
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