Подросток среднего школьного возраста попал под колёса автомобиля при попытке перебежать дорогу. Судя по видео с дорожной камеры, он буквально бросился под машину с островка безопасности на регулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 1624.

Инцидент произошёл в девятом часу вечера в четверг, 14 октября. «По неустановленной причине на регулируемом пешеходном переходе девушка совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в пресс-релизе ГИБДД. Однако на записи видно, как перед этим подросток нервно ходит из стороны в сторону по островку безопасности. Смотрит вправо, откуда с Георгиевского шоссе на улицу Андреевку в этот момент поворачивает автомобиль, становится в стойку для разбега и кидается на дорогу прямо перед ним.



В пресс-релизе ГИБДД указано, что автомобиль следовал по Георгиевскому проспекту, а не шоссе, но, вероятно, это описка.