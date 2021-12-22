Агентство Raex составило рейтинг 300 лучших российских школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В него вошли три зеленоградские школы: 1557, 853, 1194.

За год школы Зеленограда улучшили свои показатели. 1557 поднялась с 65 на 48 место, 853 — с 167 на 128, 1194 и вовсе вошла в топ-300 впервые. Кроме того, школа 1557 заняла 37-е место в топ-50 московских школ.

Эти рейтинги составляются без поправки на численность выпускных классов, так что преимущество в нём имеют школы с большим количеством выпускников. Однако Raex составил и топ-100 российских школ по конкурентоспособности выпускников. Он, в свою очередь, основан на доле поступивших в лучшие вузы России, а не на их абсолютном числе. В него ни одна зеленоградская школа не вошла.