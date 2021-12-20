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«Жигули» сгорели на Берёзовой аллее. Машину пытались тушить снегом 20.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль ВАЗ-2104 сгорел полностью, находясь на проезжей части. Водитель «четвёрки» остановился на Берёзовой алее возле корпуса 424 из-за какой-то поломки, открыл капот и попытался исправить проблему. Что-то пошло не так, и двигатель загорелся.

Хозяин авто решил погасить огонь подручными средствами. К процессу подключились прохожие, стали вместе с водителем забрасывать пламя снегом, однако не помогло.

Пожарных вызвали поздно, к их приезду огонь полностью охватил автомобиль. Потушили быстро, но, судя по всему, универсал восстановлению уже не подлежит. Это происходило во втором часу ночи в субботу, 18 декабря.

Алексей Щербаков / @shcherbakov_alexei

Люди во время инцидента не пострадали, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС по Зеленограду.

Видео разместил у себя в сториз инстаграма зеленоградский комик и видеоблогер Алексей Щербаков. В конце он выставляет в сторону пожарных за работой руку с поднятым вверх пальцем. На его жест МЧС ответили у себя в инстаграме: «Мы и не такое можем».

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Метки:
дтп, происшествия, микрорайон 4, пожары, березовая аллея
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