Автомобиль ВАЗ-2104 сгорел полностью, находясь на проезжей части. Водитель «четвёрки» остановился на Берёзовой алее возле корпуса 424 из-за какой-то поломки, открыл капот и попытался исправить проблему. Что-то пошло не так, и двигатель загорелся.
Хозяин авто решил погасить огонь подручными средствами. К процессу подключились прохожие, стали вместе с водителем забрасывать пламя снегом, однако не помогло.
Пожарных вызвали поздно, к их приезду огонь полностью охватил автомобиль. Потушили быстро, но, судя по всему, универсал восстановлению уже не подлежит. Это происходило во втором часу ночи в субботу, 18 декабря.
Люди во время инцидента не пострадали, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС по Зеленограду.
Видео разместил у себя в сториз инстаграма зеленоградский комик и видеоблогер Алексей Щербаков. В конце он выставляет в сторону пожарных за работой руку с поднятым вверх пальцем. На его жест МЧС ответили у себя в инстаграме: «Мы и не такое можем».
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