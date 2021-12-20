Автомобиль ВАЗ-2104 сгорел полностью, находясь на проезжей части. Водитель «четвёрки» остановился на Берёзовой алее возле корпуса 424 из-за какой-то поломки, открыл капот и попытался исправить проблему. Что-то пошло не так, и двигатель загорелся.

Хозяин авто решил погасить огонь подручными средствами. К процессу подключились прохожие, стали вместе с водителем забрасывать пламя снегом, однако не помогло.

Пожарных вызвали поздно, к их приезду огонь полностью охватил автомобиль. Потушили быстро, но, судя по всему, универсал восстановлению уже не подлежит. Это происходило во втором часу ночи в субботу, 18 декабря.