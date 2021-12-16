«Ласточкам-экспрессам» на Москву назначили остановку в Лихоборах. Там есть пересадка на МЦК 16.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Две «Ласточки-экспресс» в сторону Москвы начали останавливаться на платформе Лихоборы (бывшая НАТИ). Это удобно зеленоградцам, потому что здесь можно пересесть на МЦК. Нововведением перевозчик тестирует востребованность станции у пассажиров экспрессов.

Остановку добавили клинскому и тверскому экспрессам, которые идут через Зеленоград (станция Крюково) днём в 12:29 и вечером в 22:22 соответственно. Первый проходит отрезок между Крюково и Лихоборами за 21 минуту, второй — за 33. Цена проезда — 150 рублей.

В направлении области «Ласточки-экспрессы» до Крюково по-прежнему делают только две остановки — на станциях Химки и Сходня.

Для остановки в Лихоборах экспрессы сворачивают со скоростного третьего пути на первый, предназначенный для обычных электричек. Это обусловлено тем, что средние платформы технически не приспособлены к посадке-высадке для поездов типа «Ласточек».

С платформы можно перейти на одноимённую станцию Московского центрального кольца. С запуском МЦК в 2016 году остановку в НАТИ, как она тогда называлась, назначили всем электричкам, идущим по первому пути, в том числе «Ласточкам-комфортам» с их вводом в 2018-м. Раньше редкие поезда останавливались на этой платформе.

Путь от Крюково до Лихобор на обычной электричке со всеми остановками занимает от 35 до 40 с лишним минут. Билет стоит 78 рублей.

Новый график для двух экспрессов ввели в тестовом режиме, уточнил для «Зеленоград.ру» перевозчик Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Для эксперимента выбрали непиковое время, когда пути сравнительно свободны. Как долго он продлится и «приживутся» ли у экспрессов Лихоборы, будет зависеть от востребованности и того, как нововведение в целом скажется на графике движения поездов.

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Метки:
электричка, станция крюково, поезд "ласточка", мтппк, станция лихоборы (бывшая нати)
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