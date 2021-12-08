Кулинария «Брецель» открылась в корпусе 1215 в одном здании с пекарней «Хлебное место». Новая точка работает ежедневно с 8:00 до 21:00.
Сеть «Брецель» продаёт свою продукцию в основном навынос, но «при входе, у больших французских окон, размещены пара столиков, за которыми неспешно можно отведать ароматный кофе со свежеиспечёнными десертами», пишет кулинария о своих точках.
Десерты — это лишь малая часть того, что предлагает «Брецель». В ассортименте есть основные блюда, много гарниров, большой выбор салатов и, конечно, разнообразная выпечка. Напитки представлены домашними морсами и соками холодного отжима из натуральных ингредиентов. Всё готовится на месте.
Начнём с выпечки: это пирожки с разной начинкой от 42 рублей, багеты по 50, сосиски в тесте за 60, мини-пицца — 65 (всё за штуку), сырники и творожная запеканка по 49 рублей (здесь и далее все цены за 100 грамм), блинчики с ветчиной и сыром за 60.
Салаты — от свёклы с сыром и чесноком за 42 и винегрета за 43 до кальмарового и «Морского» (с креветками и крабовыми палочками) за 89. Есть и традиционные «Греческий», «Мимоза», «Сельдь под шубой» и так далее.
На закуску и основные блюда готовят и овощи, и рыбу, и мясо. Холодец и ленивые голубцы стоят 70 рублей, минтай в сухарях или мясные ёжики в сметанно-сливочном соусе — 73, фаршированный перец — 75. Есть разные рулетики и котлеты на пару и жареные. Самое дорогое блюдо, указанное на сайте, — отбивная из говядины в медовом соусе с томатами по 115 рублей.
«Брецель» выбрал для себя классический, советский и европейский форматы кухни, но может и расширить границы. В ассортименте есть, например, лапша вок с креветками — 110 рублей за 100 грамм.
Гарниры — от гречки и картошечки по-деревенски с грибами до овощного ассорти.
На десерт предлагают разнообразные торты, рулеты, печенье и прочее. От классической «Праги» по 140 рублей за 100 грамм до морковного торта с солёной карамелью по 120. Есть десерты с начинкой из экзотических фруктов.
Можно организовать доставку при заказе от 1000 рублей.
Каждый день в последний час работы на всю продукцию действует 30-процентная скидка, а при заказе свыше 2500 рублей дарят скидочную карту на 10 процентов.
Кулинария «Брецель» есть также в корпусах 1456 (работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход через «Пятёрочку») и в корпусе 1130 на улице Болдов Ручей (время работы с понедельника по пятницу — 8:00—21:00, в субботу и воскресенье — 9:00—21:00).
Общий телефон для заказов: 8-499-214-01-44.
В комментариях к сообщению о новой точке в корпусе 1215 кулинарию попросили открыться «где-нибудь в Крюково» — «Брецель» пообещал подумать.