Начнём с выпечки: это пирожки с разной начинкой от 42 рублей, багеты по 50, сосиски в тесте за 60, мини-пицца — 65 (всё за штуку), сырники и творожная запеканка по 49 рублей (здесь и далее все цены за 100 грамм), блинчики с ветчиной и сыром за 60.

Салаты — от свёклы с сыром и чесноком за 42 и винегрета за 43 до кальмарового и «Морского» (с креветками и крабовыми палочками) за 89. Есть и традиционные «Греческий», «Мимоза», «Сельдь под шубой» и так далее.



На закуску и основные блюда готовят и овощи, и рыбу, и мясо. Холодец и ленивые голубцы стоят 70 рублей, минтай в сухарях или мясные ёжики в сметанно-сливочном соусе — 73, фаршированный перец — 75. Есть разные рулетики и котлеты на пару и жареные. Самое дорогое блюдо, указанное на сайте, — отбивная из говядины в медовом соусе с томатами по 115 рублей.

«Брецель» выбрал для себя классический, советский и европейский форматы кухни, но может и расширить границы. В ассортименте есть, например, лапша вок с креветками — 110 рублей за 100 грамм.

Гарниры — от гречки и картошечки по-деревенски с грибами до овощного ассорти.

На десерт предлагают разнообразные торты, рулеты, печенье и прочее. От классической «Праги» по 140 рублей за 100 грамм до морковного торта с солёной карамелью по 120. Есть десерты с начинкой из экзотических фруктов.

Можно организовать доставку при заказе от 1000 рублей.

Каждый день в последний час работы на всю продукцию действует 30-процентная скидка, а при заказе свыше 2500 рублей дарят скидочную карту на 10 процентов.