Водитель легковушки сбил 19-летнего пешехода на Панфиловском проспекте в районе остановки «Октябрьская». Молодой человек пытался перебежать дорогу, хотя менее чем в ста метрах находится подземный переход.
Это произошло около 17:15, когда на улице уже темно. «Додж Калибер» под управлением 53-летнего местного жителя двигался в направлении станции Крюково, пешеход — житель Саратовской области — пересекал проспект из 10-го микрорайона в 9-й (напротив «Пятёрочки» в корпусе 1001Б).
Медики «скорой» осмотрели пострадавшего на месте происшествия. От госпитализации он отказался, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Почему он не воспользовался подземным переходом, неизвестно.
Это уже четвёртый юный пешеход, сбитый за последние две недели. Утром той же пятницы на «зебре» при выезде с Жилинской улицы в 15-й микрорайон сбили 12-летнего школьника, который, по информации ГИБДД, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик попал в больницу.
До этого автобус в светлое время суток наехал на 13-летнюю девочку на регулируемой «зебре» через Московский проспект в 5-м микрорайоне, а вечером следующего дня 10-летний мальчик попал под машину на переходе у детской поликлиники на Каменке — в обоих случаях водители ехали на «красный».
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