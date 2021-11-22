Водитель легковушки сбил 19-летнего пешехода на Панфиловском проспекте в районе остановки «Октябрьская». Молодой человек пытался перебежать дорогу, хотя менее чем в ста метрах находится подземный переход.

Это произошло около 17:15, когда на улице уже темно. «Додж Калибер» под управлением 53-летнего местного жителя двигался в направлении станции Крюково, пешеход — житель Саратовской области — пересекал проспект из 10-го микрорайона в 9-й (напротив «Пятёрочки» в корпусе 1001Б).

Медики «скорой» осмотрели пострадавшего на месте происшествия. От госпитализации он отказался, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Почему он не воспользовался подземным переходом, неизвестно.