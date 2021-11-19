Водитель на «Фольксвагене Пассат» выезжал с Жилинской улицы в 15-й микрорайон на улицу Андреевку. Ему загорелась зелёная стрелка для поворота направо.

В официальном сообщении зеленоградского отдела ГИБДД говорится, что 12-летний мальчик переходил проезжую часть по «зебре» со стороны области в направлении корпуса 1501 на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего школьника на «скорой» доставили в столичную больницу. По факту ДТП полиция ведёт административное расследование.