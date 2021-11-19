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На «зебре» при выезде из Андреевки сбили школьника. Он переходил дорогу на «красный» 19.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Ребёнок попал под машину на перекрёстке со светофором с дополнительными секциями для поворотов.

Это произошло ещё в сумерках, в восьмом часу утра в пятницу, 19 ноября. Движение по правой полосе в сторону Панфиловского проспекта было перекрыто более часа, сообщили очевидцы.

Водитель на «Фольксвагене Пассат» выезжал с Жилинской улицы в 15-й микрорайон на улицу Андреевку. Ему загорелась зелёная стрелка для поворота направо.

В официальном сообщении зеленоградского отдела ГИБДД говорится, что 12-летний мальчик переходил проезжую часть по «зебре» со стороны области в направлении корпуса 1501 на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего школьника на «скорой» доставили в столичную больницу. По факту ДТП полиция ведёт административное расследование.

Водители отмечают в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda сложности поворота направо с Жилинской улицы, в частности: «Здание на повороте в 90 градусов — там нет обзора и не видно водителям людей»; «Одно из самых хреновых мест: новый знак не видно, переход не видно…».

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Метки:
микрорайон 15, дтп с участием детей, улица андреевка, улица жилинская
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