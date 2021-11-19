Ребёнок попал под машину на перекрёстке со светофором с дополнительными секциями для поворотов.
Это произошло ещё в сумерках, в восьмом часу утра в пятницу, 19 ноября. Движение по правой полосе в сторону Панфиловского проспекта было перекрыто более часа, сообщили очевидцы.
Водитель на «Фольксвагене Пассат» выезжал с Жилинской улицы в 15-й микрорайон на улицу Андреевку. Ему загорелась зелёная стрелка для поворота направо.
В официальном сообщении зеленоградского отдела ГИБДД говорится, что 12-летний мальчик переходил проезжую часть по «зебре» со стороны области в направлении корпуса 1501 на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшего школьника на «скорой» доставили в столичную больницу. По факту ДТП полиция ведёт административное расследование.
Водители отмечают в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda сложности поворота направо с Жилинской улицы, в частности: «Здание на повороте в 90 градусов — там нет обзора и не видно водителям людей»; «Одно из самых хреновых мест: новый знак не видно, переход не видно…».
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.