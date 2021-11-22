Отдельный кабинет психологической помощи открылся на Яблоневой аллее. Приёмы ведёт член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Любовь Кроткова. Консультации в кабинете — исключительно индивидуальные и рассчитаны на взрослых людей от 22 лет.
Направления:
- Отношения — например, неудовлетворенность браком и партнёром; конфликты; одиночество, замкнутость, необщительность; любовная зависимость
- Неврозы — повышенная тревожность, панические атаки, фобии, нервное напряжение, плохой сон
- Депрессивные состояния — человек устал от жизни; утратил интерес к работе, партнеру, любимому хобби; потерял смысл; ничего не хочет; ощущает внутреннюю пустоту, тоску, маяту и страдание
- Тяжёлые чувства — когда одолевают ревность, злость, вина, стыд, обида, страх, в том числе чувства, которые кажутся беспричинными
- Детские и семейные психотравмы — то, что было давно, но до сих пор терзает
- Кризисы: потери, утраты, разлуки — когда происходит что-то сложное и человек чувствует, что не справляется с этим
- Личные границы — неуверенность в себе, зависимость, самооценка, потеря себя, отсутствие опоры.
Возможны консультации родителей по вопросам воспитания детей. Но все приёмы — индивидуальные, не парами, как и в случае других парных отношений.
Также может сопровождать случаи различных психических расстройств как специалист, получивший образование в сфере клинического психоанализа.
— Это когда человеку поставили психиатрический диагноз и, кроме медикаментозного лечения, психиатр назначает психотерапию. Или человек сам понимает, что, кроме таблеток, ему нужна психологическая поддержка. Я могу быть тем сопровождающим психотерапевтом, который её ведёт, — уточнила Любовь Кроткова.
Любовь Кроткова — коренная зеленоградка. До пандемии был собственный кабинет в Москве. С введением ограничений консультации перешли, главным образом, в онлайн-режим, и необходимость держать кабинет в столице практически отпала. Решила открыть его ближе к дому. Продолжает вести и дистанционные сеансы по скайпу.
В резюме Любови Кротковой говорится, что у неё более трёх тысяч часов теоретического обучения и более четырёхсот часов личной терапии и наставничества (супервизий).
Адрес нового кабинета: Яблоневая аллея, корпус 313А. Время приёма — по индивидуальной договорённости с клиентом. Телефон: 8-965-250-80-89 (смс, вотсап, телеграм, вконтакте).