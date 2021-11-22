Направления:

Отношения — например, неудовлетворенность браком и партнёром; конфликты; одиночество, замкнутость, необщительность; любовная зависимость

Неврозы — повышенная тревожность, панические атаки, фобии, нервное напряжение, плохой сон

Депрессивные состояния — человек устал от жизни; утратил интерес к работе, партнеру, любимому хобби; потерял смысл; ничего не хочет; ощущает внутреннюю пустоту, тоску, маяту и страдание

Тяжёлые чувства — когда одолевают ревность, злость, вина, стыд, обида, страх, в том числе чувства, которые кажутся беспричинными

Детские и семейные психотравмы — то, что было давно, но до сих пор терзает

Кризисы: потери, утраты, разлуки — когда происходит что-то сложное и человек чувствует, что не справляется с этим

Личные границы — неуверенность в себе, зависимость, самооценка, потеря себя, отсутствие опоры.

Возможны консультации родителей по вопросам воспитания детей. Но все приёмы — индивидуальные, не парами, как и в случае других парных отношений.

Также может сопровождать случаи различных психических расстройств как специалист, получивший образование в сфере клинического психоанализа.

— Это когда человеку поставили психиатрический диагноз и, кроме медикаментозного лечения, психиатр назначает психотерапию. Или человек сам понимает, что, кроме таблеток, ему нужна психологическая поддержка. Я могу быть тем сопровождающим психотерапевтом, который её ведёт, — уточнила Любовь Кроткова.