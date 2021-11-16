Из Бологого новая «Ласточка» будет отправляться в 06:06 с прибытием в Зеленоград через 3 часа 15 минут. В обратном направлении поезд отходит со станции Крюково в 19:23 и через 3 часа 47 минут прибывает в конечный пункт назначения. Цена билетов, как показывает сервис «Туту.ру» , — от 1112 рублей, на «Яндекс.Расписаниях» — от 1067 рублей. Остановки между Крюково и Бологое — Клин, Тверь, Лихославль, Спирово, Вышний Волочёк.

Сейчас из Зеленограда в Бологое можно доехать только на питерской «Ласточке» отправлением в 16:14, время в пути — два с половиной часа. В обратном направлении попасть в Крюково вечером можно пока только на «Ласточке», также идущей из Санкт-Петербурга. Из Бологого она отправляется в 18:05 и доезжает до Зеленограда за 3 часа 10 минут. На пути три остановки — в Твери, Спирово и Вышнем Волочке. С 12 декабря будет уходить на пять минут раньше, время в пути увеличится ровно на столько же, притом что останется только две остановки — в Твери и Вышнем Волочке. Цена билетов по версии «Туту» — от 790 рублей, на «Яндекс.Расписаниях» указана цена от 760 рублей.



Стоимость на участке между Зеленоградом и Москвой на этих поездах — от 445 рублей. Дешевле, чем на новых «Ласточках», но тоже значительно дороже, чем на электричках. Поездка между Зеленоградом и Москвой на «Ласточке-комфорт» или обычном электропоезде стоит 130 рублей, на «Ласточке-экспрессе» — 215.