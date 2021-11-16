Новый маршрут «Ласточек» между Москвой и Бологое с остановкой в Крюково запустят с 12 декабря.
Поезда будут курсировать ежедневно: утром в Москву, вечером обратно. Утренняя «Ласточка» из Бологого должна останавливаться в Зеленограде в 9:21 и далее 25 минут без остановок до Ленинградского вокзала (первая — с 13 декабря). Вечерняя «Ласточка» отправится накануне с Ленинградского вокзала в 18:52 и, следуя без остановок, будет в Крюково через полчаса — в 19:22.
Правда, ездить на ней из Зеленограда в Москву или обратно очень дорого. Цена билетов на этом участке — от 627 рублей по версии «Яндекс.Расписания» и от 659 — по версии «Туту.ру». Их можно приобрести на официальном сайте РЖД, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования. Стоимость зависит от времени до отправления поезда и спроса на билеты.
Из Бологого новая «Ласточка» будет отправляться в 06:06 с прибытием в Зеленоград через 3 часа 15 минут. В обратном направлении поезд отходит со станции Крюково в 19:23 и через 3 часа 47 минут прибывает в конечный пункт назначения. Цена билетов, как показывает сервис «Туту.ру» , — от 1112 рублей, на «Яндекс.Расписаниях» — от 1067 рублей. Остановки между Крюково и Бологое — Клин, Тверь, Лихославль, Спирово, Вышний Волочёк.
Сейчас из Зеленограда в Бологое можно доехать только на питерской «Ласточке» отправлением в 16:14, время в пути — два с половиной часа. В обратном направлении попасть в Крюково вечером можно пока только на «Ласточке», также идущей из Санкт-Петербурга. Из Бологого она отправляется в 18:05 и доезжает до Зеленограда за 3 часа 10 минут. На пути три остановки — в Твери, Спирово и Вышнем Волочке. С 12 декабря будет уходить на пять минут раньше, время в пути увеличится ровно на столько же, притом что останется только две остановки — в Твери и Вышнем Волочке. Цена билетов по версии «Туту» — от 790 рублей, на «Яндекс.Расписаниях» указана цена от 760 рублей.
Стоимость на участке между Зеленоградом и Москвой на этих поездах — от 445 рублей. Дешевле, чем на новых «Ласточках», но тоже значительно дороже, чем на электричках. Поездка между Зеленоградом и Москвой на «Ласточке-комфорт» или обычном электропоезде стоит 130 рублей, на «Ласточке-экспрессе» — 215.
По новому маршруту будут следовать «Ласточки» комплектации ЭС1 «Стандарт», уточняет пресс-служба Российских железных дорог. Поезда оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками для подзарядки мобильных устройств, экологически чистыми туалетными комнатами, энергосберегающим светодиодным освещением и информационными табло; есть специальные площадки для багажа.
Вагоны адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Например, подъёмники для инвалидных колясок позволяют производить посадку и высадку с низких платформ, а специализированные места оснащены креплениями для инвалидных колясок.
Есть специальные тарифы для определённых категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. А тариф «День рождения» даёт пассажиру-имениннику возможность купить билеты с 30-процентной скидкой для себя и троих сопровождающих при условии единовременной покупки.