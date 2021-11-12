Главный конструктор зеленоградского НПП «Доза» стал лауреатом правительственной премии — за разработку фильтров для токсичных и радиоактивных веществ 12.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Главный конструктор зеленоградского НПП «Доза» Юрий Мартынюк стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники 2021 года — в составе группы специалистов, работавших над созданием нановолокнистых нетканых фильтров и применением их в технических средствах защиты: приборах и установках контроля радиоактивных аэрозолей на объектах атомной промышленности.

«В составе авторского коллектива Юрий Николаевич выполнил разработку требований к нано- и микроволокнистым нетканым фильтрующим материалам, к их использованию при проектировании и производстве приборов и установок контроля радиоактивных аэрозолей, а также способствовал внедрению инновационных разработок в смежные, стратегически важные отрасли экономики», — уточняют в НПП «Доза».

Итогом работ стали новейшие радиометрические установки и комплексы для контроля радиоактивных аэрозолей и йода с использованием новых фильтров — они были спроектированы, апробированы, сертифицированы и внедрены в производство.

Было успешно организовано серийное производство более 10 наименований приборов и установок радиационного контроля. Их внедрили в службах специального контроля Минобороны, ГК «Росатом», Росгидромета, МЧС и других, решив таким образом задачу импортозамещания и гарантий безопасности для стратегически важных отраслей экономики.

Все установки оснащены разработанными неткаными материалами, не уступают зарубежным аналогам при сниженной на 40% себестоимости. Среднегодовой экономический эффект от внедрения составляет порядка 210 млн. рублей, как сообщается в реферате-презентации (представлен в Минобрнауки на общественное обсуждение работ, претендующих на премию Правительства в 2021 году).

Вся продукция конкурентоспособна на глобальном рынке, так как не уступает зарубежным аналогам при сниженной себестоимости, по данным НПП «Доза». Кроме поставок в России, новая продукция экспортируется в Украину, Белоруссию, Казахстан, Болгарию, Боливию, Индию, КНР, Южную Корею.

«Таким образом, тесное сотрудничество текстильной промышленности (разработка нового поколения аналитических фильтрующих материалов на основе нановолокон) и приборостроительной отрасли (разработка нового поколения аппаратуры аэрозольного контроля, приборов и установок с принципиально новыми возможностями) позволило успешно решить комплексную задачу мониторинга радиоактивных аэрозолей на объектах атомной промышленности РФ и за рубежом», — резюмируют на предприятии.

Творческий вклад Юрия Мартынюка отражен в 42 научных статьях, 3 патентах по результатам работы, представленной на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2021 года.

В состав авторского коллектива, получившего премии Правительства РФ, вошли также специалисты «Росатома», Госуниверститета им. Косыгина, Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, ряда компаний и общественных организаций.

Распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники подписал 3 ноября 2021 года Председатель правительства Михаил Мишустин. Всего лауреатами объявлены 143 человека.

НПП «Доза» с 1991 года специализируется в области разработок приборов и систем радиационной безопасности. Инновационные нетканые нано- и микроволокнистые материалы используются при производстве радиометрических установок, пороговых сигнализаторов, пробоотборников и других приборов для мониторинга аэрозолей и радиойода.

Производство компании расположено в Южной промзоне Зеленограда. В 2016 году предприятие согласовало расширение основных производственных площадей (с 700 кв.метров до 1350 кв.метров) за счет надстройки третьего и подземного этажей для увеличения производственных мощностей и выполнения требований одного из заказчиков — «Росатома». А в конце 2020 года началось строительство нового производственного здания для НПП «Доза» на Северной промзоне, рядом с заводом «Микрон» (площадью более 13 тысяч кв.метров). В 2022 году компания планирует переехать в новое здание.

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