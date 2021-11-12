Было успешно организовано серийное производство более 10 наименований приборов и установок радиационного контроля. Их внедрили в службах специального контроля Минобороны, ГК «Росатом», Росгидромета, МЧС и других, решив таким образом задачу импортозамещания и гарантий безопасности для стратегически важных отраслей экономики.



Все установки оснащены разработанными неткаными материалами, не уступают зарубежным аналогам при сниженной на 40% себестоимости. Среднегодовой экономический эффект от внедрения составляет порядка 210 млн. рублей, как сообщается в реферате-презентации (представлен в Минобрнауки на общественное обсуждение работ, претендующих на премию Правительства в 2021 году).



Вся продукция конкурентоспособна на глобальном рынке, так как не уступает зарубежным аналогам при сниженной себестоимости, по данным НПП «Доза». Кроме поставок в России, новая продукция экспортируется в Украину, Белоруссию, Казахстан, Болгарию, Боливию, Индию, КНР, Южную Корею.



«Таким образом, тесное сотрудничество текстильной промышленности (разработка нового поколения аналитических фильтрующих материалов на основе нановолокон) и приборостроительной отрасли (разработка нового поколения аппаратуры аэрозольного контроля, приборов и установок с принципиально новыми возможностями) позволило успешно решить комплексную задачу мониторинга радиоактивных аэрозолей на объектах атомной промышленности РФ и за рубежом», — резюмируют на предприятии.



Творческий вклад Юрия Мартынюка отражен в 42 научных статьях, 3 патентах по результатам работы, представленной на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2021 года.



В состав авторского коллектива, получившего премии Правительства РФ, вошли также специалисты «Росатома», Госуниверститета им. Косыгина, Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, ряда компаний и общественных организаций.



Распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники подписал 3 ноября 2021 года Председатель правительства Михаил Мишустин. Всего лауреатами объявлены 143 человека.



НПП «Доза» с 1991 года специализируется в области разработок приборов и систем радиационной безопасности. Инновационные нетканые нано- и микроволокнистые материалы используются при производстве радиометрических установок, пороговых сигнализаторов, пробоотборников и других приборов для мониторинга аэрозолей и радиойода.



Производство компании расположено в Южной промзоне Зеленограда. В 2016 году предприятие согласовало расширение основных производственных площадей (с 700 кв.метров до 1350 кв.метров) за счет надстройки третьего и подземного этажей для увеличения производственных мощностей и выполнения требований одного из заказчиков — «Росатома». А в конце 2020 года началось строительство нового производственного здания для НПП «Доза» на Северной промзоне, рядом с заводом «Микрон» (площадью более 13 тысяч кв.метров). В 2022 году компания планирует переехать в новое здание.