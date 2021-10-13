Опасная яма из-за провала грунта образовалась на территории парка «Ровесник», расположенного в 5-м микрорайоне.
«Интересное явление в нашем парке — провалилась земля, грунт опустился, и под ним что-то есть», — сообщила читательница «Зеленоград.ру» Наталья.
Редакция обращается в префектуру, чтобы аварийный участок огородили сигнальными лентами и обезопасили.
Будьте внимательны и осторожны.
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