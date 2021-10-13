Провалился грунт в парке «Ровесник» 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Опасная яма из-за провала грунта образовалась на территории парка «Ровесник», расположенного в 5-м микрорайоне.

«Интересное явление в нашем парке — провалилась земля, грунт опустился, и под ним что-то есть», — сообщила читательница «Зеленоград.ру» Наталья.

Редакция обращается в префектуру, чтобы аварийный участок огородили сигнальными лентами и обезопасили.

Будьте внимательны и осторожны.

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Метки:
происшествия, микрорайон 5, парк ровесник
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