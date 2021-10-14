Водителя автобуса 495 «Крюково — Голубое», который без объяснения причин высадил ребенка, привлекли к дисциплинарной ответственности. Продолжит ли он работать после этого, неизвестно. Сообщать о проблемах на этом маршруте предлагают напрямую в компанию «Стартранс».

Инцидент с высаженным ребенком произошел днём 23 сентября. Из-за этого 11-летнему мальчику пришлось добираться до дома пешком еще несколько остановок.

Какой вид наказания применили — замечание, выговор или увольнение — не уточняется. «Зеленоград.ру» спрашивал в том числе, продолжит ли этот водитель и дальше работать на маршруте 495, но его непосредственный работодатель, компания «Стартранс», ничего не ответил.

Но судя по тому, что с водителем провели внеплановый инструктаж «о неукоснительном соблюдении основ культуры обслуживания и профессионального поведения на маршруте», работать он продолжит — иначе какой смысл его инструктировать.

При возникновении новых жалоб компания предложила обращаться в диспетчерскую по номеру 8-909-915-97-91 или по адресу электронной почты info@startrans.group.