Водителя автобуса в Голубом, который высадил ребенка, наказали, но не уволили 14.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Водителя автобуса 495 «Крюково — Голубое», который без объяснения причин высадил ребенка, привлекли к дисциплинарной ответственности. Продолжит ли он работать после этого, неизвестно. Сообщать о проблемах на этом маршруте предлагают напрямую в компанию «Стартранс».

Инцидент с высаженным ребенком произошел днём 23 сентября. Из-за этого 11-летнему мальчику пришлось добираться до дома пешком еще несколько остановок.

Какой вид наказания применили — замечание, выговор или увольнение — не уточняется. «Зеленоград.ру» спрашивал в том числе, продолжит ли этот водитель и дальше работать на маршруте 495, но его непосредственный работодатель, компания «Стартранс», ничего не ответил.

Но судя по тому, что с водителем провели внеплановый инструктаж «о неукоснительном соблюдении основ культуры обслуживания и профессионального поведения на маршруте», работать он продолжит — иначе какой смысл его инструктировать.

При возникновении новых жалоб компания предложила обращаться в диспетчерскую по номеру 8-909-915-97-91 или по адресу электронной почты info@startrans.group.

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Почему это важно

Когда мальчика высадили, официальный перевозчик на этом маршруте — компания «Мострансавто» — извинился перед мамой ребенка. При этом оказалось, что применить какие-либо санкции к водителю они не могут, так как формально он работает на «Стартранс».

В случаях, когда сторонние водители нарушают условия договора, перевозчик направляет в «Стартранс» претензию с требованием «усилить контроль за выполнением транспортной работы на маршруте и привести ее к соответствию параметрам контракта».

Также компанию просят более строго наказывать водителей, которые нарушают должностную инструкцию. Информация о принятых мерах в дальнейшем передается в «Мострансавто».

Вообще проблема с автобусами в часы-пик в деревне (посёлке) Голубое длится четвёртый год. Особенно обострилась она в феврале-марте этого года. Огромные очереди по утрам к маршрутам 495 до Крюково и 1016 до метро «Пятницкое шоссе» и по вечерам в обратную сторону. Накануне видео с нескончаемыми хвостами слали активистам до 22 часов.

Отмечают, что проблемы начались именно тогда, когда «Мострансавто» передал маршруты коммерческому переводчику «Стартранс». И очереди на автобусы в часы-пик — не единственная проблема. Очень много вопросов к техническому состоянию транспорта: лысая резина, окна, приклеенные к раме скотчем, и так далее.

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Метки:
дети, общественный транспорт, автобусы, голубое, автобус 495
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