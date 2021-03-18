«Недоброе утро. Время 6:40. Как пишут жители, водители объявили забастовку. Только почему жители должны страдать?», «Сегодня будет тяжело, но вы держитесь». Фото и видео с такими надписями появились в сториз инстаграм @thevillagegoluboe, которые переслали в нашу редакцию.

Первые рейсы должны быть в 5:50 (маршрут 495 из Голубого до станции Крюково) и в 5:45 (маршрут 1016 до станции метро «Пятницкое шоссе»). Первые маршрутки — не автобусы — появились около 6:30, а полный «комплект» выстроился на кругу у остановки только в 9 утра, пожаловались нам местные жители.

Кому-то в итоге пришлось воспользоваться услугами такси или частников, чтобы вовремя успеть на работу или отвезти детей в школу. А там заламывают цены. Например, детская поездка (то есть с бустером или детским автокреслом) из Голубого до Крюково в «Яндекс.Такси» обошлась почти в 450 рублей.

Накануне местная жительница сняла на видео, как водитель 495-го курит в салоне автобуса во время стоянки. Водитель попросил снимать в другом месте. Потом, когда загрузил пассажиров, во время вождения разговаривал по телефону, общался с кем-то по видеосвязи, а на претензии людей в салоне сказал, что завтра (то есть в четверг) водители объявят забастовку, считая жалобы необоснованными.

В комментариях представитель коммерческого перевозчика — компании «Стартранс» @startrans_support написал, что «водитель уже снят с линии и уволен».

«Зеленоград.ру» связался с директором подразделения «Стартранс», который управляет маршрутами 495 и 1016 из солнечногорского автобусного парка (ПАТП) при «Мострансавто».

На прямой связи с редакцией он обратился к диспетчеру, которая перечислила, какие автобусы и в какое время выехали утром в четверг на свои маршруты. Все отправились в путь с 5:10 до 5:43 по несколько автобусов в одно время. После утренних жалоб на отсутсвие автобусов на маршруте диектор попросил водителей снять видеоотчет. Со слов собеседника, на видео, снятом водителем в 7:30, у остановки уже нет очереди и стоит несколько автобусов и маршруток.

Всего должно быть 20 автобусов на обоих маршрутах. Выехало на три меньше. Пять автобусов и шесть маршруток — на 495-й маршрут (на одну маршрутку меньше положенного) и шесть маршруток на 1016-й (на две единицы меньше).

Проблема еще в том, что на маршруте нет больших автобусов, только средние и маленькие (маршрутки), говорят активисты Голубого. А это ограничивает доступ пассажиров с «младенческими» колясками — в маршрутку вообще не поместится, а в средний — не больше одной.

По поводу увольнения водителя и забастовки солнечногорский директор «Стартранса» сначала сказал, что никого не уволили. Потом, когда корреспондент процитировал ему комментарий от «Стартранса» в инстаграме, уточнил. Да, шесть водителей из двенадцати на маршруте 495 отказались выходить в четверг на обслуживание, но он «закрыл» эти пробелы другими водителями. «Они думали, что я не смогу». Он также рассказал, что на кругу работают частники-нелегалы, которым невыгодно для их заработка, чтобы автобусы ходили без перебоев, и они якобы пишут жалобы во всевозможные соцсети от имени местных жителей.

Что касается увольнения или нет водителей-«нарушителей» — вероятнее всего, их просто переставили на другие маршруты. Но это не точно.

Местные активисты рассказывают, что видели автобусы с номерами других подмосковных маршрутов, которые пригнали, например, под съемки телеканала «Москва 24» 12 марта. Был, в частности, водитель из Мытищ, который был вынужден встать на 495-й, даже не зная маршрута.

Телеканал «Москва 24» снял сюжет об автобусной проблеме Голубого, но уже в то время, когда всё рассосалось, и заранее предупредив перевозчика. Получилось невнятно.

С повторной инспекцией канал приезжает в Голубое в пятницу, 19 марта. Местные жители надеялись, что в этот раз перевозчик будет не в курсе, но, как сообщил «Зеленоград.ру» солнечногорский директор «Стартранса», телевизионщики его уведомили, что приедут.

Проблема с автобусами в часы-пик в деревне (посёлке) Голубое длится четвёртый год. «Называйте как хотите, но это уже далеко не деревня», — говорят местные жители. Особенно обострилась она в феврале-марте этого года. Огромные очереди по утрам к маршрутам 495 до Крюково и 1016 до метро «Пятницкое шоссе» и по вечерам в обратную сторону. Накануне видео с нескончаемыми хвостами слали активистам до 22 часов.

Отмечают, что проблемы начались именно тогда, когда «Мострансавто» передал маршруты коммерческому переводчику «Стартранс». И очереди на автобусы в часы-пик — не единственная проблема. Очень много вопросов к техническому состоянию транспорта: лысая резина, окна, приклеенные к раме скотчем, и так далее.

«Хотелось бы хоть один наш вопрос довести до конца: чтобы сняли эту компанию с обслуживания, чтобы „Мострансавто“ давал обычные большие автобусы на маршруты и чтобы они ходили просто по расписанию. Нам многого не надо. А была бы местная социальная инфраструктура, собственная школа, то и вовсе не стояла бы проблема транспортная. А так некоторым семьям приходится делать по четыре „ходки“ в день: сначала отвезти в школу и забрать, а потом — в кружки и обратно», — рассказывают местные жители.