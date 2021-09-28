«Все промолчали и не заступились за детей»

Инцидент произошел днем 23 сентября. Мама мальчика Наталья (имя изменено по просьбе героини) рассказала, что ее сын сел в автобус на остановке «Стекловолокно» вместе со своим одноклассником, оплатил проезд. Через десять минут водитель остановил автобус около ЖК «Мелодия леса» и сказал: «Выходите», пересказывает мама со слов ребенка.

До дома (1,5-2,5 км по Яндекс.Картам в зависимости от маршрута) мальчик шел пешком. В чате поселка Наталья написала, что детей, как они сами поняли, высадили из-за переполненности автобуса.

С Натальей оперативно связалась руководитель производственной базы «Мострансавто» в Солнечногорске. «Она начала узнавать все подробности произошедшего, принялась просматривать все камеры и транзакции, и [после этого] нашли нарушителя. Все это время она была со мной на связи и держала в курсе всех событий» , — уточнила мама.

Руководитель базы сказала ей, что «у них в компании сразу же за такое увольняют без разговоров», и извинилась за случившееся. Наталья сказала, что благодарна ей за неравнодушие. Её саму неприятно задело другое: «По словам сына, в автобусе было много людей, и все промолчали и никак не заступились за детей, всем друг на друга безразлично».