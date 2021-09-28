Водитель автобуса 495, который ездит из Крюково в Голубое, на прошлой неделе высадил ребенка. 11-летнему мальчику пришлось добираться до дома пешком еще несколько остановок. Перевозчик — компания «Мострансавто» — извинился перед мамой ребенка, но оказалось, что применить какие-либо санкции к водителю они не могут — он работает на другую организацию. Рассказываем подробности этой истории.
Инцидент произошел днем 23 сентября. Мама мальчика Наталья (имя изменено по просьбе героини) рассказала, что ее сын сел в автобус на остановке «Стекловолокно» вместе со своим одноклассником, оплатил проезд. Через десять минут водитель остановил автобус около ЖК «Мелодия леса» и сказал: «Выходите», пересказывает мама со слов ребенка.
До дома (1,5-2,5 км по Яндекс.Картам в зависимости от маршрута) мальчик шел пешком. В чате поселка Наталья написала, что детей, как они сами поняли, высадили из-за переполненности автобуса.
С Натальей оперативно связалась руководитель производственной базы «Мострансавто» в Солнечногорске. «Она начала узнавать все подробности произошедшего, принялась просматривать все камеры и транзакции, и [после этого] нашли нарушителя. Все это время она была со мной на связи и держала в курсе всех событий» , — уточнила мама.
Руководитель базы сказала ей, что «у них в компании сразу же за такое увольняют без разговоров», и извинилась за случившееся. Наталья сказала, что благодарна ей за неравнодушие. Её саму неприятно задело другое: «По словам сына, в автобусе было много людей, и все промолчали и никак не заступились за детей, всем друг на друга безразлично».
Руководитель базы сказала Наталье, что водитель автобуса «будет наказан лишением всех премий, ежемесячных и годовых», но наказать его более серьезно в «Мострансавто» не могут. Дело в том, что формально этот водитель трудоустроен в другой компании, которая заключила с перевозчиком договор на предоставление услуг водителей.
«Они [в «Мострансавто"] весь день вели переговоры с его руководством, что с ним будет дальше, решать будут они» , — пересказала Наталья.
В АО «Мострансавто» «Зеленоград.ру» сообщили, что водитель работает в компании ООО «Стартранс». В случаях, когда сторонние водители нарушают условия договора, перевозчик направляет в «Стартранс» претензию с требованием «усилить контроль за выполнением транспортной работы на маршруте и привести ее к соответствию параметрам контракта».
Также компанию просят более строго наказывать водителей, которые нарушают должностную инструкцию. Информация о принятых мерах в дальнейшем передается в «Мострансавто».
Почему водитель «Стартранс» решил высадить ребенка из автобуса, на момент публикации выяснить не удалось: телефон компании не отвечал. «Зеленоград.ру» направил в ее адрес письмо с вопросами о санкциях для этого водителя.
Проблема с автобусами в часы-пик в деревне (посёлке) Голубое длится четвёртый год. «Называйте как хотите, но это уже далеко не деревня», — говорят местные жители. Особенно обострилась она в феврале-марте этого года. Огромные очереди по утрам к маршрутам 495 до Крюково и 1016 до метро «Пятницкое шоссе» и по вечерам в обратную сторону. Накануне видео с нескончаемыми хвостами слали активистам до 22 часов.
Отмечают, что проблемы начались именно тогда, когда «Мострансавто» передал маршруты коммерческому переводчику «Стартранс». И очереди на автобусы в часы-пик — не единственная проблема. Очень много вопросов к техническому состоянию транспорта: лысая резина, окна, приклеенные к раме скотчем, и так далее.
«Хотелось бы хоть один наш вопрос довести до конца: чтобы сняли эту компанию с обслуживания, чтобы „Мострансавто“ давал обычные большие автобусы на маршруты и чтобы они ходили просто по расписанию. Нам многого не надо. А была бы местная социальная инфраструктура, собственная школа, то и вовсе не стояла бы проблема транспортная. А так некоторым семьям приходится делать по четыре „ходки“ в день: сначала отвезти в школу и забрать, а потом — в кружки и обратно», — рассказывают местные жители.
С марта 2021 года детей до 16 лет запрещено высаживать из общественного транспорта, если у них нет билета, не оплачен проезд и он отказывается его оплачивать. Ребенка все равно нужно довезти до той остановки, куда он планировал добраться. Штрафовать за неоплаченный проезд тоже нельзя.
Это правило ввели, та как у ребенка могла не срабатывать карта для оплаты или он терял деньги, а кондукторы высаживала детей на морозе в незнакомом районе. Иногда ребенок не мог связаться с родителями и несколько часов проводил на улице без помощи.