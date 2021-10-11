Два зеленоградских супермаркета «Билла» закроются на ребрендинг в рамках поглощения торговой сетью «Лента». Изменения займут неделю и откроются они уже под новой вывеской.
Супермаркет «Билла» в корпусе 1006А на улице Гоголя закроется 15-16 октября и откроется 22 октября. Магазин в Савёлкинском проезде закроется 4 ноября и откроется после 11 ноября.
О сроках работ сообщил префект Анатолий Смирнов. По его словам, закрытие Billa не означает для жителей Зеленограда потери работы: «Лента» интегрирует штат работников в свою систему. На момент публикации пресс-служба «Ленты» не ответила на вопросы «Зеленоград.ру» о грядущих изменениях.
Сейчас на сайте «Биллы» указано, что в магазине в корпусе 1006А действуют скидки до 75%. А «Лента» уже предлагает привязать карту Billa к собственной «Карте №1». За это обещают дать купон на скидку 20% на покупку товаров бренда «Лента».
Магазины «Ленты» существуют в трех форматах: мини- (для покупок рядом с домо), супер- и гипермаркеты. Под какой вывеской возобновят работу магазины Billa («Мини Лента» или «Супер Лента»), пока неясно.
Сейчас в Зеленограде работает «Супер Лента» на улице Гоголя, 2 и «Мини Лента» на Георгиевском проспекте, 37.
Сеть магазинов «Лента» купила немецкую розничную сеть супермаркетов Billa за 19 млрд рублей летом 2021 года. В «Ленте» говорили "Коммерсанту", что приобретение «Биллы» даст им доступ «к зрелой сети магазинов» с устойчивым потоком покупателей. Также выгодное расположение их супермаркетов позволит «Ленте» расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.