О сроках работ сообщил префект Анатолий Смирнов. По его словам, закрытие Billa не означает для жителей Зеленограда потери работы: «Лента» интегрирует штат работников в свою систему. На момент публикации пресс-служба «Ленты» не ответила на вопросы «Зеленоград.ру» о грядущих изменениях.

Сейчас на сайте «Биллы» указано, что в магазине в корпусе 1006А действуют скидки до 75%. А «Лента» уже предлагает привязать карту Billa к собственной «Карте №1». За это обещают дать купон на скидку 20% на покупку товаров бренда «Лента».

Магазины «Ленты» существуют в трех форматах: мини- (для покупок рядом с домо), супер- и гипермаркеты. Под какой вывеской возобновят работу магазины Billa («Мини Лента» или «Супер Лента»), пока неясно.

Сейчас в Зеленограде работает «Супер Лента» на улице Гоголя, 2 и «Мини Лента» на Георгиевском проспекте, 37.