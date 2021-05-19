Супермаркеты «Билла» войдут в сеть «Ленты». А «Дикси» будут принадлежать «Магниту» 19.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Сеть магазинов «Лента» купила немецкую розничную сеть супермаркетов Billa за 19 млрд рублей. Сделку планируют закрыть летом этого года, после этого все магазины «Билла» перейдут под вывеску «Ленты». В Зеленограде супермаркеты «Билла» расположены в Савелкинском проезде и в 10 микрорайоне — как раз напротив «Ленты» рядом с ТЦ «Иридиум».

Одновременно розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке сети «Дикси» — за 92 млрд рублей, сделку планируют закрыть до конца августа. Магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.

Зачем нужны эти сделки

По данным «Коммерсанта», в 2020 году российская компания Billa получила 48 млрд рублей выручки, но при этом 1,7 млрд рублей чистого убытка. Выручка «Ленты» примерно в десять раз больше — 445,5 млрд, при этом эта сеть прибыльна — 17,4 млрд рублей чистой прибыли. В «Ленте» объясняют, что приобретение «Биллы» даст компании доступ «к зрелой сети магазинов» с устойчивым потоком покупателей. Также выгодное расположение их супермаркетов позволит «Ленте» расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.

По словам президента и гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, сделка позволит им значительно укрепит позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге и «предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию онлайн-проектов».

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Метки:
магазины, магазин "магнит", билла
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