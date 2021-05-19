Сеть магазинов «Лента» купила немецкую розничную сеть супермаркетов Billa за 19 млрд рублей. Сделку планируют закрыть летом этого года, после этого все магазины «Билла» перейдут под вывеску «Ленты». В Зеленограде супермаркеты «Билла» расположены в Савелкинском проезде и в 10 микрорайоне — как раз напротив «Ленты» рядом с ТЦ «Иридиум».
Одновременно розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке сети «Дикси» — за 92 млрд рублей, сделку планируют закрыть до конца августа. Магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.
По данным «Коммерсанта», в 2020 году российская компания Billa получила 48 млрд рублей выручки, но при этом 1,7 млрд рублей чистого убытка. Выручка «Ленты» примерно в десять раз больше — 445,5 млрд, при этом эта сеть прибыльна — 17,4 млрд рублей чистой прибыли. В «Ленте» объясняют, что приобретение «Биллы» даст компании доступ «к зрелой сети магазинов» с устойчивым потоком покупателей. Также выгодное расположение их супермаркетов позволит «Ленте» расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.
По словам президента и гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, сделка позволит им значительно укрепит позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге и «предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию онлайн-проектов».