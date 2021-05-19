Сеть магазинов «Лента» купила немецкую розничную сеть супермаркетов Billa за 19 млрд рублей. Сделку планируют закрыть летом этого года, после этого все магазины «Билла» перейдут под вывеску «Ленты». В Зеленограде супермаркеты «Билла» расположены в Савелкинском проезде и в 10 микрорайоне — как раз напротив «Ленты» рядом с ТЦ «Иридиум».

Одновременно розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке сети «Дикси» — за 92 млрд рублей, сделку планируют закрыть до конца августа. Магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.