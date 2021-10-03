Двое мужчин избивали ногами лежащего на земле полураздетого мужчину, пинали и топтали по туловищу, голове, лицу. Сцену жестокого избиения сняла на видео случайная свидетельница, услышавшая крики на платформе Поварово.

На записи присутствуют ещё двое мужчин, чья роль в происходящем не совсем ясна. Они как будто пытаются удержать экзекуторов, но без энтузиазма. Непонятно также, знакомы ли они или тоже случайные прохожие.

Полутораминутное видео начинается со слов одного из четверых: «Если нет, он умрёт прямо на этой платформе». Речь через каждое слово перемежается нецензурными выражениями. Другой голос: «Я его не отпущу…»

На платформе лежит раздетый до брюк мужчина. Один из четвёрки подбегает к нему и пинает по корпусу, выкрикивая оскорбления с упоминанием славянской национальности из ближнего зарубежья. Второй пинает в голову.

— Я не бра-а-ал! Пацаны-ы-ы!!! — кричит избиваемый.

Первый вроде отошёл, но тут же возвращается и начинает ещё более ожесточённо пинать лежачего. Тот кричит, повторяет, что «не брал», потом под ударами раздаётся только крик боли «А-а-а!».

Свидетельница кричит: «Вы сейчас его убьёте! Что выделаете?!» — но её не слышат и не видят.

— Я его затопчу, на… — кричит первый. Слова одного из мужчин: «Тихо, тихо, успокойся. Не надо» — не действуют. Его мягко пытаются придержать руками, но он скидывает помеху и начинает бить ногой сверху по черепу лежащего — тот уже не издаёт никаких звуков. Потом ещё череда ударов по корпусу, лицу и голове снова с оскорблениями и упоминанием национальности, тоже славянской из ближнего зарубежья, но уже другой.

Мужчину всё-таки отводят в конце концов в сторону и начинают уговаривать, он требует и повторяет: «Отдай мне телефон».

Свидетельница на видео говорит: «Приехала электричка на Москву. Его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает».

Осторожно! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.