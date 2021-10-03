Двое мужчин избивали ногами лежащего на земле полураздетого мужчину, пинали и топтали по туловищу, голове, лицу. Сцену жестокого избиения сняла на видео случайная свидетельница, услышавшая крики на платформе Поварово.
На записи присутствуют ещё двое мужчин, чья роль в происходящем не совсем ясна. Они как будто пытаются удержать экзекуторов, но без энтузиазма. Непонятно также, знакомы ли они или тоже случайные прохожие.
Полутораминутное видео начинается со слов одного из четверых: «Если нет, он умрёт прямо на этой платформе». Речь через каждое слово перемежается нецензурными выражениями. Другой голос: «Я его не отпущу…»
На платформе лежит раздетый до брюк мужчина. Один из четвёрки подбегает к нему и пинает по корпусу, выкрикивая оскорбления с упоминанием славянской национальности из ближнего зарубежья. Второй пинает в голову.
— Я не бра-а-ал! Пацаны-ы-ы!!! — кричит избиваемый.
Первый вроде отошёл, но тут же возвращается и начинает ещё более ожесточённо пинать лежачего. Тот кричит, повторяет, что «не брал», потом под ударами раздаётся только крик боли «А-а-а!».
Свидетельница кричит: «Вы сейчас его убьёте! Что выделаете?!» — но её не слышат и не видят.
— Я его затопчу, на… — кричит первый. Слова одного из мужчин: «Тихо, тихо, успокойся. Не надо» — не действуют. Его мягко пытаются придержать руками, но он скидывает помеху и начинает бить ногой сверху по черепу лежащего — тот уже не издаёт никаких звуков. Потом ещё череда ударов по корпусу, лицу и голове снова с оскорблениями и упоминанием национальности, тоже славянской из ближнего зарубежья, но уже другой.
Мужчину всё-таки отводят в конце концов в сторону и начинают уговаривать, он требует и повторяет: «Отдай мне телефон».
Свидетельница на видео говорит: «Приехала электричка на Москву. Его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает».
Осторожно! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.
Инцидент произошёл 1 октября, сообщает телеграм-канал «Подъём!» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции. Агентство «Москва» приводит комментарий службы: «…Установили, что у потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, в результате которого данные граждане нанесли ему телесные повреждения».
Мужчину госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается. Из комментария неясно, задержаны ли участники избиения и другие двое, присутствующие на видео. На сайте транспортного полицейского управления никакой информации об этом происшествии и никаких комментариев по этому поводу нет.
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