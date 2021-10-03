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Пассажира электрички раздели и жестоко избили на платформе Поварово из-за подозрения в краже 03.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Двое мужчин избивали ногами лежащего на земле полураздетого мужчину, пинали и топтали по туловищу, голове, лицу. Сцену жестокого избиения сняла на видео случайная свидетельница, услышавшая крики на платформе Поварово.

На записи присутствуют ещё двое мужчин, чья роль в происходящем не совсем ясна. Они как будто пытаются удержать экзекуторов, но без энтузиазма. Непонятно также, знакомы ли они или тоже случайные прохожие.

Полутораминутное видео начинается со слов одного из четверых: «Если нет, он умрёт прямо на этой платформе». Речь через каждое слово перемежается нецензурными выражениями. Другой голос: «Я его не отпущу…»

На платформе лежит раздетый до брюк мужчина. Один из четвёрки подбегает к нему и пинает по корпусу, выкрикивая оскорбления с упоминанием славянской национальности из ближнего зарубежья. Второй пинает в голову.

— Я не бра-а-ал! Пацаны-ы-ы!!! — кричит избиваемый.

Первый вроде отошёл, но тут же возвращается и начинает ещё более ожесточённо пинать лежачего. Тот кричит, повторяет, что «не брал», потом под ударами раздаётся только крик боли «А-а-а!».

Свидетельница кричит: «Вы сейчас его убьёте! Что выделаете?!» — но её не слышат и не видят.

— Я его затопчу, на… — кричит первый. Слова одного из мужчин: «Тихо, тихо, успокойся. Не надо» — не действуют. Его мягко пытаются придержать руками, но он скидывает помеху и начинает бить ногой сверху по черепу лежащего — тот уже не издаёт никаких звуков. Потом ещё череда ударов по корпусу, лицу и голове снова с оскорблениями и упоминанием национальности, тоже славянской из ближнего зарубежья, но уже другой.

Мужчину всё-таки отводят в конце концов в сторону и начинают уговаривать, он требует и повторяет: «Отдай мне телефон».

Свидетельница на видео говорит: «Приехала электричка на Москву. Его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает».

Осторожно! В видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.

Инцидент произошёл 1 октября, сообщает телеграм-канал «Подъём!» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции. Агентство «Москва» приводит комментарий службы: «…Установили, что у потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, в результате которого данные граждане нанесли ему телесные повреждения».

Мужчину госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается. Из комментария неясно, задержаны ли участники избиения и другие двое, присутствующие на видео. На сайте транспортного полицейского управления никакой информации об этом происшествии и никаких комментариев по этому поводу нет.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

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Метки:
происшествия, криминал, поварово, драка
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 18:09
Стоять в сторонке и снимать видео - как это по современному...А вызвать полицию? И ведь никто не вызвал...
Li Lissi
Вчера, 18:55
Вы зачем это притащили сюда, на зеленоградский портал? Скучно живете?
Александр Эрлих
6 часов назад
Вы зачем это притащили сюда, на зеленоградский портал? Скучно живете?
Мы не ограничиваем свои темы административными границами. Потому что поведение людей этими границами не регулируется. Почти все те люди, которые ехали в этой электричке потом доедут до Крюково и будут ходить среди вас или поедут с вами дальше до Москвы.
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