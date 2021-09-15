Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по нашему 207 округу Иван Ульянченко стал человеком, которого на выборах 17-19 сентября предлагает поддержать проект «Умное голосование» Алексея Навального.

Цель проекта — лишить «Единую Россию» голосов избирателей на выборах разных уровней.

Вот как это работает. За несколько дней до выборов (когда кандидатов уже нельзя снять ни по каким основаниям) публикуется имя самого перспективного оппонента «Единой России» на каждом участке. Его выбирает сама команда «Умного голосования», исходя из социологических опросов, результатов прошлых выборов, активности предвыборной кампании и других параметров.

В бюллетене со списком партий «Умное голосование» рекомендует голосовать за одну из парламентских партий (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), потому что «голос за малую партию — голос за „Единую Россию“». Здесь имеется в виду, что голоса за партию, которые не пройдут пятипроцентный будут распределены между более крупными партиями и часть из них достанется «Единой России».

В июне Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие организации Алексея Навального экстремистскими, их деятельность запрещена в России. После этого Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, связанных с политиком.

Проект «Умное голосование» в список экстремистских не попал, но в начале сентября суд запретил «Яндексу» и «Гуглу» показывать его в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску о защите товарного знака компании по производству шерсти «Вулинтертрейд». Она зарегистрировала одноименный товарный знак в июле.