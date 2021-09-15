Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по нашему 207 округу Иван Ульянченко стал человеком, которого на выборах 17-19 сентября предлагает поддержать проект «Умное голосование» Алексея Навального.
Цель проекта — лишить «Единую Россию» голосов избирателей на выборах разных уровней.
Вот как это работает. За несколько дней до выборов (когда кандидатов уже нельзя снять ни по каким основаниям) публикуется имя самого перспективного оппонента «Единой России» на каждом участке. Его выбирает сама команда «Умного голосования», исходя из социологических опросов, результатов прошлых выборов, активности предвыборной кампании и других параметров.
В бюллетене со списком партий «Умное голосование» рекомендует голосовать за одну из парламентских партий (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), потому что «голос за малую партию — голос за „Единую Россию“». Здесь имеется в виду, что голоса за партию, которые не пройдут пятипроцентный будут распределены между более крупными партиями и часть из них достанется «Единой России».
В июне Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие организации Алексея Навального экстремистскими, их деятельность запрещена в России. После этого Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, связанных с политиком.
Проект «Умное голосование» в список экстремистских не попал, но в начале сентября суд запретил «Яндексу» и «Гуглу» показывать его в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску о защите товарного знака компании по производству шерсти «Вулинтертрейд». Она зарегистрировала одноименный товарный знак в июле.
Всего было зарегистрировано 14 кандидатов.
От «Единой России» выдвигается действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям: повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств, увеличение поддержки семей с детьми, будущих мам, стимулирование малого и среднего бизнеса, введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде.
От ЛДПР выдвинется координатор партии в Зеленограде, 44-летний Вячеслав Милованов. Его программа пока неизвестна, но перед выборами в Мосгордуму он настаивал, что в Зеленограде должно быть как можно больше рабочих мест.
От «Справедливой России» выдвинется 51-летний юрист и муниципальный депутат Даниловского района Аркадий Павлинов. Он выступает, например, за прямые выборы глав управ и упразднение префектур, компенсацию процентов по ипотеке бюджетникам и многодетным, запрет на замену «летних бордюров на зимние».
От «Яблока» выдвигался лидер партии в Псковской области Лев Шлосберг. Партия на выборах в Госдуму делает ставку на развитие политических прав, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом. В августе Мосгорсуд снял Шлосберга с выборов из-за связи со структурами Алексея Навального.
А так, извините, уписаться можно) Судя по документу (https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=2021740437&TypeFile=html#Delo) ООО "Вулинтертрейд" ещё не зарегистрировало товарный знак, подало заявку в ФИПС 29.06, но вовремя. Оно формально имеет право на защиту такого изображения, если такое никем не было защищено раньше, но по существу это же смешно. См. "классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг" - зачем этой компании "Умное голосование"? :)
1.Кандидата власти - и молимся о продлении стабильности, ведь после длительного застоя политической жизни (после Сталина и Брежнева) будет мало еды и много военных переворотов: 1956, 1991, 1993. Волюнтарист Хрущев оторвал от лагеря социализма самую населенную страну мира - Китай и самую крупную державу на Балканах Югославию с Албанией. А бесконтрольные властные мафиозные кланы разорвали СССР.
2.Каждый за своего понравившего кандидата - но побеждает опять единый кандидат власти. Опять однополярный мир! Одна партия, как США, диктует свою волю всему миру)
3.Голосуем все вместе за единого кандидата - и он проходит, делая мир многополярным. Гражданское общество сохранит страну.