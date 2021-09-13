Отопление в жилых домах Москвы начнут подавать 13 сентября. В течение пяти дней тепло должно быть во всех домах.

«В Москве бабье лето — тепло, хорошо, но все быстро меняется, — сказал Сергей Собянин. — С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе».

«Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом» , — добавил мэр.

В Подмосковье тоже начали включать тепло. «Мы приступили в пятницу к пробным топкам. Начинаем разгонять систему, чтобы в домах уже была комфортная температура», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Со вторника, 14 сентября, в Зеленограде похолодает. Днем температура опустится до 10-12 градусов, ночью — 3-6 градусов.

В некоторых социальных объектах — школах, детсадах, поликлиниках — отопление начали включать досрочно, ещё на прошлой неделе, но только по заявкам руководителей.

По московским нормативам, отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней на протяжении пяти дней держится на уровне ниже 8 градусов и по прогнозу ожидается её дальнейшее снижение.

Отопительный период (когда тепло включено и в жилых, и в нежилых зданиях) начинается в Москве обычно позже, в конце сентября: