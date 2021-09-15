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Продуктовый магазин сети «Авоська» планируют открыть в Зеленограде. Возможно, в бывшем книжном на Панфиловском проспекте 15.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Торговая сеть «Авоська» разместила вакансию директора магазина в Зеленограде, предлагая зарплату до 110 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Конкретный адрес магазина в «Авоське» пока не называют, но это может быть помещение бывшего «Дома книги» на Панфиловском проспекте — недавно его купила компания, связанная с владельцами сети.

Большой книжный магазин в 11 микрорайоне закрылся весной прошлого года. Помещение площадью 708 квадратных метров в июле этого года его выставили на продажу. Победителем торгов стало ООО «Мирандез бизнес», предложившее наибольшую цену — 74 миллиона рублей при начальной цене — 66 млн. По данным системы «Контур.Фокус», гендиректор фирмы Денис Кузьмин связан с другим участником аукциона, Ринатом Бурнашевым, через дачное некоммерческое партнерство «Ассоль» — оба участники или соучредители. Бурнашев, в свою очередь, является совладельцем сети «Авоська».

Под торговой маркой «Авоська» сейчас работают более 50 универсамов в Москве, Подмосковье и Твери. В Зеленограде такого магазина нет, ближайший находится на Сходне.

Рекламируя продажу помещения, ГУП «Центр управления городским имуществом» отмечал его большую площадь и расположение на первой линии домов, пересечении автомобильных и пешеходных потоков. «Лот занимает первый этаж и подвал, рядом расположены общеобразовательные учреждения, оживленный Панфиловский проспект и зеленая зона. Вблизи недостаточно объектов культуры и спорта, поэтому здесь могут появиться многопрофильные курсы для детей и взрослых».

Старейший зеленоградский книжный магазин работал в корпусе 1106 больше тридцати лет. «Дом книги» проиграл тяжбу с правительством Москвы и стал банкротом.

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Метки:
магазины, микрорайон 11, продукты
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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 15:37
Гораздо удобнее место бывшего Детского мира нежели Книги...Как машины с продуктами разгружать?) Это не газелька для палатки..
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