Старейший зеленоградский магазин проиграл тяжбу с правительством Москвы, стал банкротом и готовится к закрытию. В феврале в «Доме книги» планируется распродажа товаров, в том числе книг, с большими скидками. Книжный готовится в закрытию.
«Дом книги» работал в корпусе 1106 ещё с советских времён. А сейчас московский департамент городского имущества требует с магазина более 20 миллионов рублей — долг и пени по арендной плате. Суд удовлетворил это требование, обжалование не помогло, а Верховный суд отказался рассматривать апелляционную жалобу ООО «Алекс и К» — это и есть «Дом книги». «Платить нам нечем, мы банкроты, — сказал „Зеленоград.ру“ директор магазина Александр Иванов. — Мы не гнались за прибылью — и вот результат».
Пока руководство книжного не получало каких-либо предписаний о выселении, но оно неизбежно. Переезжать куда-либо магазин не планирует, открывать интернет-торговлю тоже — из-за высокой конкуренции в этой сфере. Обращаться за помощью к местным властям оказалось бесполезно — в ответе перечисляют, сколько книжных работает в Зеленограде, и отмечают, что многие интернет-магазины торгуют книгами и учебниками. Точная дата закрытия магазина пока неизвестна, возможно, это произойдет в конце февраля.
Тяжба магазина с властями тянется с 2013 года, когда правительство резко подняло ставки аренды нежилых помещений. До того «Дом книги» (ООО «Алекс и К») платил за аренду по льготной ставке — 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. В 2014-м плату повысили до 8,6 тысяч рублей за квадратный метр — это уже коммерческая ставка. Тогда в департаменте городского имущества (ДГИ) говорили, что льготу сохранят, если предприниматель предоставляет социальные услуги и сумеет это подтвердить. Вид деятельности при этом может быть любой, в том числе торговля. Книжному льготу не дали. В администрации магазина называли такую арендную ставку «дискриминацией».
С 2014 года «Дом книги» платил уже не по льготной, а по минимальной ставке (4500 рублей за квадратный метр), но департамент считал, что магазин обязан платить по коммерческой. Магазин три года переписывался с департаментом, убеждая в неправильности начислений. В итоге в позапрошлом году, накануне истечения срока договора аренды, ДГИ подал в суд на «Алекс и К», требуя расторжения договора, выплаты долга и выселения. Департамент подал иск после того, как магазин попытался выкупить свое помещение. По федеральному закону №159, преимущественное право выкупа дается арендатору при непрерывном пользовании помещением в течение двух и более лет. Однако ДГИ отказал в выкупе, потому что у магазина долги по аренде. «Алекс и К» подал в суд иск о признании этого решения незаконным, после чего ДГИ и выставил иск на 14 миллионов. А потом ещё на 6,7 миллионов. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, апелляция оставила решение в силе.
«Дом книги» на Панфиловском — самый крупный книжный в Зеленограде, с отделом учебно-педагогической литературы. «Такого книжного — центра культуры, который был здесь, — в Зеленограде уже не будет. У всех в глазах только получение прибыли», отметил Иванов.
В прошлом году «Дом книги» обращался на «прямую линию» с президентом России и просил пересмотреть арендные ставки для книжных магазинов, чтобы они могли выживать. Это ничем не закончилось. Осенью правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о льготных арендных ставках для книжных магазинов. Но — если они расположены в учреждениях культуры. Например, в музеях или библиотеках. Таким образом хотели помочь книготорговцам. Бывший министр культуры Владимир Мединский считал, что без льгот у книжных магазинов нет шансов выжить, и привёл данные: «У нас в стране сейчас чуть больше одной тысячи книжных магазинов, в советские времена книжных было в семь раз больше».
ла не хватает...
Возможно магазину вместо бесполезных переписок надо было сразу озаботиться выкупом помещения ещё до окончания сроков аренды, тем более после аналогичных вопросов сложности выкупа с Десяточкой в 4-том районе.
А если бы не была вопроса выкупа помещения, может и судебных исков не было и с арендой бы со временем договорились.
С другой стороны складывается ощущение, что властным управленцам выгоднее держать пустующие помещения по завышенным арендным тарифам, чем извлекать хоть меньшую, но выгоду от недорогой сдачи.