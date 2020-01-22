С 2014 года «Дом книги» платил уже не по льготной, а по минимальной ставке (4500 рублей за квадратный метр), но департамент считал, что магазин обязан платить по коммерческой. Магазин три года переписывался с департаментом, убеждая в неправильности начислений. В итоге в позапрошлом году, накануне истечения срока договора аренды, ДГИ подал в суд на «Алекс и К», требуя расторжения договора, выплаты долга и выселения. Департамент подал иск после того, как магазин попытался выкупить свое помещение. По федеральному закону №159, преимущественное право выкупа дается арендатору при непрерывном пользовании помещением в течение двух и более лет. Однако ДГИ отказал в выкупе, потому что у магазина долги по аренде. «Алекс и К» подал в суд иск о признании этого решения незаконным, после чего ДГИ и выставил иск на 14 миллионов. А потом ещё на 6,7 миллионов. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, апелляция оставила решение в силе.

«Дом книги» на Панфиловском — самый крупный книжный в Зеленограде, с отделом учебно-педагогической литературы. «Такого книжного — центра культуры, который был здесь, — в Зеленограде уже не будет. У всех в глазах только получение прибыли», отметил Иванов.

В прошлом году «Дом книги» обращался на «прямую линию» с президентом России и просил пересмотреть арендные ставки для книжных магазинов, чтобы они могли выживать. Это ничем не закончилось. Осенью правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о льготных арендных ставках для книжных магазинов. Но — если они расположены в учреждениях культуры. Например, в музеях или библиотеках. Таким образом хотели помочь книготорговцам. Бывший министр культуры Владимир Мединский считал, что без льгот у книжных магазинов нет шансов выжить, и привёл данные: «У нас в стране сейчас чуть больше одной тысячи книжных магазинов, в советские времена книжных было в семь раз больше».