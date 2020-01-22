4
«Платить нам нечем, мы банкроты». «Дом Книги» на Панфиловском готовится к закрытию и устроит распродажу. Это старейший магазин в городе 22.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Старейший зеленоградский магазин проиграл тяжбу с правительством Москвы, стал банкротом и готовится к закрытию. В феврале в «Доме книги» планируется распродажа товаров, в том числе книг, с большими скидками. Книжный готовится в закрытию.

«Дом книги» работал в корпусе 1106 ещё с советских времён. А сейчас московский департамент городского имущества требует с магазина более 20 миллионов рублей — долг и пени по арендной плате. Суд удовлетворил это требование, обжалование не помогло, а Верховный суд отказался рассматривать апелляционную жалобу ООО «Алекс и К» — это и есть «Дом книги». «Платить нам нечем, мы банкроты, — сказал „Зеленоград.ру“ директор магазина Александр Иванов. — Мы не гнались за прибылью — и вот результат».

Читайте также
Путин, помоги! Почему «Дом книги» на Панфиловском проспекте оказался под угрозой закрытия и просит помощи у президента

Пока руководство книжного не получало каких-либо предписаний о выселении, но оно неизбежно. Переезжать куда-либо магазин не планирует, открывать интернет-торговлю тоже — из-за высокой конкуренции в этой сфере. Обращаться за помощью к местным властям оказалось бесполезно — в ответе перечисляют, сколько книжных работает в Зеленограде, и отмечают, что многие интернет-магазины торгуют книгами и учебниками. Точная дата закрытия магазина пока неизвестна, возможно, это произойдет в конце февраля.

Тяжба магазина с властями тянется с 2013 года, когда правительство резко подняло ставки аренды нежилых помещений. До того «Дом книги» (ООО «Алекс и К») платил за аренду по льготной ставке — 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. В 2014-м плату повысили до 8,6 тысяч рублей за квадратный метр — это уже коммерческая ставка. Тогда в департаменте городского имущества (ДГИ) говорили, что льготу сохранят, если предприниматель предоставляет социальные услуги и сумеет это подтвердить. Вид деятельности при этом может быть любой, в том числе торговля. Книжному льготу не дали. В администрации магазина называли такую арендную ставку «дискриминацией».

Читайте также
«Дом книги» на Панфиловском могут закрыть из-за дорогой аренды - как начиналась эта история в 2013 году

С 2014 года «Дом книги» платил уже не по льготной, а по минимальной ставке (4500 рублей за квадратный метр), но департамент считал, что магазин обязан платить по коммерческой. Магазин три года переписывался с департаментом, убеждая в неправильности начислений. В итоге в позапрошлом году, накануне истечения срока договора аренды, ДГИ подал в суд на «Алекс и К», требуя расторжения договора, выплаты долга и выселения. Департамент подал иск после того, как магазин попытался выкупить свое помещение. По федеральному закону №159, преимущественное право выкупа дается арендатору при непрерывном пользовании помещением в течение двух и более лет. Однако ДГИ отказал в выкупе, потому что у магазина долги по аренде. «Алекс и К» подал в суд иск о признании этого решения незаконным, после чего ДГИ и выставил иск на 14 миллионов. А потом ещё на 6,7 миллионов. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, апелляция оставила решение в силе.

«Дом книги» на Панфиловском — самый крупный книжный в Зеленограде, с отделом учебно-педагогической литературы. «Такого книжного — центра культуры, который был здесь, — в Зеленограде уже не будет. У всех в глазах только получение прибыли», отметил Иванов.

В прошлом году «Дом книги» обращался на «прямую линию» с президентом России и просил пересмотреть арендные ставки для книжных магазинов, чтобы они могли выживать. Это ничем не закончилось. Осенью правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о льготных арендных ставках для книжных магазинов. Но — если они расположены в учреждениях культуры. Например, в музеях или библиотеках. Таким образом хотели помочь книготорговцам. Бывший министр культуры Владимир Мединский считал, что без льгот у книжных магазинов нет шансов выжить, и привёл данные: «У нас в стране сейчас чуть больше одной тысячи книжных магазинов, в советские времена книжных было в семь раз больше».

Читайте также
Как Анастасия Скрыпка открыла и закрыла книжный магазин-клуб «Читай-Болтай»
Где вы чаще всего покупаете бумажные книги?
В обычном магазине
В интернет-магазине
Не покупаю
Проголосовали 234 человека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Алекс Бонд
8 часов назад
Ну не самый старый, но один из них!! Но его надо сохранить!!!!!
включите мозг
5 часов назад
Если бы не было его приватизации и магазин был государственный, то был бы смысл обращения за господдержкой. Иначе помощь коммерческой организации, которая по определению создана для получения прибыли, арендует помещение и не думает о том, как платить аренду, выглядит странной.
Степанова Ольга
4 часа назад
Конечно, зачем умные, читающие люди! Главное -деньги! З
ла не хватает...
Kill Digit
1 час назад
Иначе помощь коммерческой организации, которая по определению создана для получения прибыли, арендует помещение и не думает о том, как платить аренду, выглядит странной.
Вспомните историю с Десяточкой в 4 районе (отстояла вовремя своё право на выкуп помещения), все проблемы начались после желания выкупить помещение(у Десяточки и этого Книжного)и возможно надо было просто проворнее решать вопросы долгов по аренде выкупая площать, а уже потом бодаться по возможности вернуть переплату после повышения ставок аренда. Но в Книжном похоже не очень серьёзно отнеслись к вопросу и просчитались, не проводя должную защиту своих интересов, выбрав не правильное направление защиты и возможно не своевременно не принимали время (надеясь на авось), продолжая накапливать задолженность и пенни.

Возможно магазину вместо бесполезных переписок надо было сразу озаботиться выкупом помещения ещё до окончания сроков аренды, тем более после аналогичных вопросов сложности выкупа с Десяточкой в 4-том районе.

А если бы не была вопроса выкупа помещения, может и судебных исков не было и с арендой бы со временем договорились.

С другой стороны складывается ощущение, что властным управленцам выгоднее держать пустующие помещения по завышенным арендным тарифам, чем извлекать хоть меньшую, но выгоду от недорогой сдачи.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В Северной промзоне реконструируют водопровод, чтобы снизить риск аварий. Предприятия ограничат в использовании территории Новости
Охранник торгового центра встал на сторону хулиганов и нокаутировал посетителя. Рассказываем детали конфликта Истории
Заместителя мэра Москвы по строительству забрали в новое правительство. Собянин: значит, со стройками в городе все хорошо Новости
«Платить нам нечем, мы банкроты». «Дом Книги» на Панфиловском готовится к закрытию и устроит распродажу. Это старейший магазин в городе Новости
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции Истории
На «зебре» на Заводской улице сбили пешехода. Он в реанимации с серьезными травмами Новости
Две зеленоградские школы обменялись директорами Новости
Лекция «Кофе и алкоголь: научный взгляд на оздоровительные эффекты» Афиша
Московские власти начали прием идей о развитии МЦД. У зеленоградцев пока больше вопросов, чем предложений Новости
«Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники». Открытое письмо директору ФСБ из-за массового телефонного террора Новости
«Возвращались обмороженные, но счастливые, что удалось увидеть Ленина, хотя и мёртвого». Как школьники и комсомольцы посёлка Крюково горевали и прощались с вождем мирового пролетариата Истории
Большое помещение во «Флейте» начали готовить к капитальному ремонту, чтобы открыть там спортивный клуб. Оно пустует шестой год Новости
Детский сад достроили в 17-м микрорайоне. Его обещают открыть в сентябре (фотографии) Новости
Зеленоградский «Жилищник» сохранил самую назойливую систему контроля качества. Там пытаются получить бумажную расписку об отсутствии претензий Истории
Пешеходный светофор на Сосновой аллее не нужен, решили власти. Недавно там разрешили ездить быстрей, а раньше сбивали людей насмерть Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру