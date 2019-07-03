Старейший зеленоградский книжный магазин в корпусе 1106, работающий еще с советских времен, выселяют из помещения из-за долгов по арендной плате. Магазин с этим не согласен и даже обратился к президенту РФ с просьбой о помощи. Администрация книжного настаивает, что это социально значимая торговля, а значит, цена аренды должна быть снижена.
Выселить магазин из помещения площадью 708 квадратных метров постановил в конце июня московский арбитражный суд. Кроме того, «Дом книги» должен выплатить 14 миллионов рублей долга департаменту городского имущества (ДГИ). Департамент насчитал 19 миллионов — 16 долга плюс 3 пени, но суд снизил сумму на 5 миллионов после разбирательства в апелляционной инстанции.
История тянется с 2013 года, когда власти резко подняли ставки аренды нежилых помещений. До того «Дом книги» (ООО «Алекс и К») платил за аренду по льготной ставке — 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. В 2014-м плату повысили до 8624 рублей за квадратный метр — это уже коммерческая ставка. Тогда ДГИ подчеркивал, что льготу сохранят, если предприниматель предоставляет социальные услуги и сумеет это подтвердить. Вид деятельности при этом может быть любой, в том числе торговля. Книжному льготу не дали. В администрации магазина сказали, что готовы судиться с ДГИ, а повышение платы за аренду — это «дискриминация».
Такая же позиция у магазина и сейчас. С 2014 года «Дом книги» платил уже не по льготной, а по минимальной ставке (4500 рублей за квадратный метр), но департамент считал, что магазин обязан платить по коммерческой, рассказал Zelenograd.ru директор магазина Александр Иванов. Магазин три года переписывался с департаментом, убеждая в неправильности начислений. В итоге в прошлом году, накануне истечения срока договора аренды, ДГИ подал в суд на «Алекс и К», требуя расторжения договора, выплаты долга и выселения. Администрация магазина намерена обратиться в кассационную инстанцию с требованием пересмотра решения первых двух судебных инстанций.
Департамент подал иск после того, как магазин попытался выкупить свое помещение. По федеральному закону №159, преимущественное право выкупа дается арендатору при непрерывном пользовании помещением в течение двух и более лет. Однако ДГИ отказал в выкупе, потому что у магазина долги по аренде. «Алекс и К» подал в суд иск о признании этого решения незаконным, после чего ДГИ и выставил иск на 19 миллионов.
«Дом книги» работает в 11-м микрорайоне Зеленограда с 1986 года. Тогда это был книжный магазин №119 государственной «Москниги», а с 1993 года он преобразован в ООО «Предприятие „Алекс и К“».
«С момента своего основания наше предприятие ставило главной своей задачей, помимо чисто коммерческой деятельности, сохранение и развитие культурно-образовательной среды города, содействие образовательным учреждениям города и прилегающих районов Подмосковья, сохранение традиционных духовных ценностей, — пишет в своем обращении к президенту России Владимиру Путину коммерческий директор магазина Ольга Иванова. — Ценовая политика магазина ориентирована на контингент покупателей со средним и ниже среднего достатка, но книжная торговля имеет свою специфику, и у нас оборачиваемость фондов ниже, чем в продуктовых магазинах».
Иванова отмечает, что это самый крупный книжный магазин в Зеленограде, и особенная его гордость — отдел учебно-педагогической литературы. «Алекс и К» просит Путина «посмотреть на книжную торговлю не только как на торговлю, но и как на отрасль, помогающую образованию, духовному и культурному росту населения. А также рассмотреть вопрос о пересмотре дифференцирования арендной ставки для книжных магазинов и помочь нам в сложившейся ситуации».
Пока это лишь текст на странице во «ВКонтакте», но администрация магазина думает о сборе подписей против закрытия книжного и отправке коллективного обращения в администрацию президента.
Ситуацию с выселением книжного магазина прокомментировал для Zelenograd.ru председатель экспертного совета уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Артур Алексанян.
«Мы занимались этой проблемой — повышением арендной ставки — с 2013 года. В результате были приостановлены резкие повышения ставок и до 2016-го оставались на прежнем уровне для предприятий, которые арендовали площади до 300 квадратных метров. В правительстве Москвы поняли, что мы правы, и сохранили для предприятий социально значимых — медицина служба — минимальную ставку. К сожалению, книжные магазины в этот список не попали».
«Наверное, это неправильно, потому что уровни рентабельности разных видов бизнеса разные, — отметил Алексанян. — Правительство — это не коммерческая организация, которая нацелена только на то, чтобы зарабатывать как можно больше денег. Правительство должно сделать сбалансированные условия для различных предпринимателей. В данном случае этого сделано не было. Очень жаль. Таких книжных магазинов в Зеленограде больше нет».
Алексанян отметил, что недавно избран новый председатель зеленоградского общественного совета предпринимателей Сергей Константинов. Администрации «Дома книги» стоит обратиться к нему и найти способы решения проблемы. Эксперт также припомнил историю с выселением рыбного магазина «Ромашка». По его словам, совет предпринимателей помог в этой ситуации магазину найти новое помещение.
В 2013 году на встрече с жителями Зеленограда глава департамента потребительского рынка и услуг Алексей Немерюк пообещал попытаться «пробить» через ДГИ льготы, которые книжный мог бы получить. Правда, добавил, что книжному бизнесу выжить нелегко из-за развития интернета. Впоследствии Немерюк высказался, что льготная ставка для книжного магазина будет нарушением закона о конкуренции, сказали в администрации магазина.
Это неизвестно. Формально помещение книжного в корпусе 1106 находится на балансе у «Жилищника района Старое Крюково», которому его и намерены передать власти. Хотя и расположено оно в районе Силино. Договор аренды был заключен в 1995 году, когда в Зеленограде было еще три района, а не пять, как сейчас. В Панфиловском районе работал ДЕЗ №4, в его управлении, среди прочих, было помещение в корпусе 1106. После создания государственных управляющих компаний «Жилищник района Старое Крюково» стал правопреемником ДЕЗа. Впрочем, сам «Жилищник» каких-либо прав на это помещение пока не предъявляет.
В марте в этом же здании закрылся сетевой магазин «Детский мир». Неофициальная причина закрытия — рост стоимости аренды помещения. Что будет на месте «Детского мира», пока неизвестно. Помещения, которые находятся в собственности Москвы, часто подолгу стоят пустыми: аренда слишком велика для Зеленограда.
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