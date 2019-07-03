Как книжный не договорился с московскими властями

Выселить магазин из помещения площадью 708 квадратных метров постановил в конце июня московский арбитражный суд. Кроме того, «Дом книги» должен выплатить 14 миллионов рублей долга департаменту городского имущества (ДГИ). Департамент насчитал 19 миллионов — 16 долга плюс 3 пени, но суд снизил сумму на 5 миллионов после разбирательства в апелляционной инстанции.

История тянется с 2013 года, когда власти резко подняли ставки аренды нежилых помещений. До того «Дом книги» (ООО «Алекс и К») платил за аренду по льготной ставке — 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. В 2014-м плату повысили до 8624 рублей за квадратный метр — это уже коммерческая ставка. Тогда ДГИ подчеркивал, что льготу сохранят, если предприниматель предоставляет социальные услуги и сумеет это подтвердить. Вид деятельности при этом может быть любой, в том числе торговля. Книжному льготу не дали. В администрации магазина сказали, что готовы судиться с ДГИ, а повышение платы за аренду — это «дискриминация».

Такая же позиция у магазина и сейчас. С 2014 года «Дом книги» платил уже не по льготной, а по минимальной ставке (4500 рублей за квадратный метр), но департамент считал, что магазин обязан платить по коммерческой, рассказал Zelenograd.ru директор магазина Александр Иванов. Магазин три года переписывался с департаментом, убеждая в неправильности начислений. В итоге в прошлом году, накануне истечения срока договора аренды, ДГИ подал в суд на «Алекс и К», требуя расторжения договора, выплаты долга и выселения. Администрация магазина намерена обратиться в кассационную инстанцию с требованием пересмотра решения первых двух судебных инстанций.

Департамент подал иск после того, как магазин попытался выкупить свое помещение. По федеральному закону №159, преимущественное право выкупа дается арендатору при непрерывном пользовании помещением в течение двух и более лет. Однако ДГИ отказал в выкупе, потому что у магазина долги по аренде. «Алекс и К» подал в суд иск о признании этого решения незаконным, после чего ДГИ и выставил иск на 19 миллионов.