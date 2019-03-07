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«Детский мир» на Панфиловском проспекте закрывается 07.03.2019 ZELENOGRAD.RU

29 марта — последний день работы сетевого магазина «Детский мир» в корпусе 1106. После этого он закроется. Об этом сказано в объявлении на входе в магазин.

Ближайшие магазины сети останутся в торговых центрах «Зеленопарк», «Семейный» (корпус 900), «Столица» (корпус 2309А), «Мир детства» (Андреевка, напротив корпуса 1562А).

Неофициальная причина магазина — рост стоимости аренды помещения.

Расположенный рядом магазин «Дом книги» продолжит работать.

Напишите нам 11mkr@zelenograd.ru, что нужно открыть на месте «Детского мира»?

Приглашаем жителей 11-го микрорайона подписываться на группу микрорайона в ВКонтакте.

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