29 марта — последний день работы сетевого магазина «Детский мир» в корпусе 1106. После этого он закроется. Об этом сказано в объявлении на входе в магазин.
Ближайшие магазины сети останутся в торговых центрах «Зеленопарк», «Семейный» (корпус 900), «Столица» (корпус 2309А), «Мир детства» (Андреевка, напротив корпуса 1562А).
Неофициальная причина магазина — рост стоимости аренды помещения.
Расположенный рядом магазин «Дом книги» продолжит работать.
Напишите нам 11mkr@zelenograd.ru, что нужно открыть на месте «Детского мира»?
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