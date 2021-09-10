Тестирование пройдёт пока только в одном из районов Москвы. Это не Зеленоград, который часто становится площадкой для экспериментов, а район Ясенево. С него решили начать, потому что это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району. Для участия в тестировании нужно подать заявку на сайте проекта.

Первые испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» на закрытом полигоне началось в 2017 году. Уже через несколько, в феврале 2018 года, беспилотник на дорогу общего пользования в Москве. За четыре года наши беспилотные автомобили «Яндекса» проехали уже больше 14 миллионов километров по дорогам России, США и Израиля. В автопарке компании 170 беспилотных машин.