Запись на тестирование беспилотного такси начала компания «Яндекс». Пользователи смогут вызвать машину без водителя с помощью приложения «Яндекс Go». Первые машины поедут уже этой осенью.
Тестирование пройдёт пока только в одном из районов Москвы. Это не Зеленоград, который часто становится площадкой для экспериментов, а район Ясенево. С него решили начать, потому что это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району. Для участия в тестировании нужно подать заявку на сайте проекта.
Первые испытания беспилотного автомобиля «Яндекса» на закрытом полигоне началось в 2017 году. Уже через несколько, в феврале 2018 года, беспилотник на дорогу общего пользования в Москве. За четыре года наши беспилотные автомобили «Яндекса» проехали уже больше 14 миллионов километров по дорогам России, США и Израиля. В автопарке компании 170 беспилотных машин.
Беспилотники уже несколько лет ездят по дорогам Москвы, но до 2021 года за рулём всё равно должен был сидеть человек. Однако в 2021 году вступил в силу закон, снявший это ограничение. «Благодаря этому беспилотные автомобили „Яндекса“ смогут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории», — сообщила компания.
Правила дорожного движения, учитывающие движение беспилотников, должны будут подготовить к 2022 году. Примерно к этому же времени по платной дороге М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом должны начать курсировать беспилотные грузовики. В автопоезде во время тестов будет 5—10 обычных КамАЗов, водитель будет управлять лишь первым и только в сложных условиях, остальные должны копировать движение ведущего.