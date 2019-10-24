Тестирование беспилотных автомобилей распространят на дороги Московской области и других регионов до конца 2019 года. Раньше испытания проходили только на территории столицы. Так что можно ожидать, что машина без водителя вскоре может проехать из Москвы в Зеленоград.

Самоуправляемые авто на дорогах общего пользовавния начали системно тестировать в Москве с лета 2019 года. Во время таких заездов разработчики проверяют, как машина реагирует на пешеходов, идущих по дороге, и припаркованные на обочине автомобили, как ведёт себя на светофорах и перекрёстках, на узкой однополосной дороге и при плохо читаемой разметке.

Для сбора данных в салоне присутствует пилот-испытатель. Однако он берёт на себя управление лишь в определённых случаях, когда искусственный интеллект не знает, как поступить.

Первый экспериментальный выезд беспилотника на обычную дорогу состоялся 16 февраля 2018-го в Хамовниках. До этого прототип тестировали исключительно на полигоне.