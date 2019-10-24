Тестирование беспилотных автомобилей распространят на дороги Московской области и других регионов до конца 2019 года. Раньше испытания проходили только на территории столицы. Так что можно ожидать, что машина без водителя вскоре может проехать из Москвы в Зеленоград.
Самоуправляемые авто на дорогах общего пользовавния начали системно тестировать в Москве с лета 2019 года. Во время таких заездов разработчики проверяют, как машина реагирует на пешеходов, идущих по дороге, и припаркованные на обочине автомобили, как ведёт себя на светофорах и перекрёстках, на узкой однополосной дороге и при плохо читаемой разметке.
Для сбора данных в салоне присутствует пилот-испытатель. Однако он берёт на себя управление лишь в определённых случаях, когда искусственный интеллект не знает, как поступить.
Первый экспериментальный выезд беспилотника на обычную дорогу состоялся 16 февраля 2018-го в Хамовниках. До этого прототип тестировали исключительно на полигоне.
В тестировании будут участвовать не только представители компании «Яндекс». Своё намерение испытывать беспилотники обозначили КамАЗ, Volvo, Scania и другие, приводит агентство «Москва» слова вице-президента по технологиям НП «Глонасс» Евгения Белянко.
К концу 2019 года число самоуправляемых авто на дорогах общего пользования увеличится до 100, а к 2021-му — до тысячи единиц.
При этом изменения в правила дорожного движения, учитывающие трафик беспилотных автомобилей на дорогах, по словам Белянко, должны подготовить к 2022 году.
Примерно к этому же времени по платной дороге М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом должны начать курсировать беспилотные грузовики. В автопоезде во время тестов будет 5—10 обычных КамАЗов, водитель будет управлять лишь первым и только в сложных условиях, остальные должны копировать движение ведущего.