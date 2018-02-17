Тестовый заезд самоуправляемой машины, построенной на базе Toyota Prius+, прошел полностью в автоматическом режиме. Автомобиль впервые выпустили на дорогу общего значения.
Испытание устроили в начале февраля после снегопада, правда, по расчищенной дороге и при скорости до 30 километров в час. Выбрали район Хамовники (Центральный округ Москвы), где расположен главный офис «Яндекса». Проверили, как машина реагирует на пешеходов, идущих по дороге, и припаркованные на обочине автомобили, как ведет себя на светофорах и перекрестках, на узкой однополосной дороге и при плохо читаемой из-за снега разметке. Для сбора данных в салоне авто присутствовал пилот-испытатель, который не вмешивался в управление.
Прежде тестовые заезды проходили исключительно на полигоне. «Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго», — рассказал «Яндекс» в своем блоге, отметив, что у поездок в холодное время года свои особенности. На покрытой льдом, или заснеженной, или мокрой дороге машина и ведет себя по-разному. Кроме того, обилие белого цвета влияет на изображение, которое беспилотник принимает с камер и затем обрабатывает: «Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки». При создании алгоритмов, задающих движение автомобиля, необходимо учесть все нюансы.
Впервые испытание автомобиля, оборудованного автопилотом, «Яндекс» провел в середине мая 2017 года, сбор данных с заснеженных дорог ведет с декабря. Искусственный интеллект прототипа постоянно обучается, но нужно еще больше данных. В связи с этим «Яндекс» хочет увеличить штат инженеров-испытателей и разработчиков. Как устроены беспилотные автомобили «Яндекс.Такси», можно прочитать в том же блоге.
Тем временем рабочая группа «Автонет» Национальной технологической инициативы пишет новую «дорожную карту» для беспилотных авто [которые, по закону, сейчас могут ездить только на частных территориях, полигонах и в специально отведенных для этого зонах, коих в России крайне мало]. При построении же будущих систем автопилотирования машин «Автонет» прогнозирует «достижение полной автономности автомобильного транспорта к 2035 году».
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