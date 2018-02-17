Испытание устроили в начале февраля после снегопада, правда, по расчищенной дороге и при скорости до 30 километров в час. Выбрали район Хамовники (Центральный округ Москвы), где расположен главный офис «Яндекса». Проверили, как машина реагирует на пешеходов, идущих по дороге, и припаркованные на обочине автомобили, как ведет себя на светофорах и перекрестках, на узкой однополосной дороге и при плохо читаемой из-за снега разметке. Для сбора данных в салоне авто присутствовал пилот-испытатель, который не вмешивался в управление.

Прежде тестовые заезды проходили исключительно на полигоне. «Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго», — рассказал «Яндекс» в своем блоге, отметив, что у поездок в холодное время года свои особенности. На покрытой льдом, или заснеженной, или мокрой дороге машина и ведет себя по-разному. Кроме того, обилие белого цвета влияет на изображение, которое беспилотник принимает с камер и затем обрабатывает: «Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки». При создании алгоритмов, задающих движение автомобиля, необходимо учесть все нюансы.