Кино много не бывает!

С 4 августа по 30 сентября приходите в кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк», получайте баллы и обменивайте их на билеты в кино!

Что для этого нужно:

Покупать билеты с картой лояльности «Бонус».

Участник акции получает:

за первый поход в кино — 0 баллов,

за второй — 150 баллов,

за третий — 200 баллов.

Баллы действительны до 31 ноября 2021 года.

Расписание сеансов фильмов — на сайте сети. С полным перечнем правил акции можно ознакомиться по ссылке.