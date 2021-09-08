Кино много не бывает! Билеты за бонусные баллы в кинотеатре «Синема Парк» 08.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Кино много не бывает!
С 4 августа по 30 сентября приходите в кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк», получайте баллы и обменивайте их на билеты в кино!

Что для этого нужно:

  • Покупать билеты с картой лояльности «Бонус».

Участник акции получает:

  • за первый поход в кино — 0 баллов,
  • за второй — 150 баллов,
  • за третий — 200 баллов.

Баллы действительны до 31 ноября 2021 года.

Расписание сеансов фильмов — на сайте сети. С полным перечнем правил акции можно ознакомиться по ссылке.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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