Кино много не бывает!
С 4 августа по 30 сентября приходите в кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк», получайте баллы и обменивайте их на билеты в кино!
Что для этого нужно:
- Покупать билеты с картой лояльности «Бонус».
Участник акции получает:
- за первый поход в кино — 0 баллов,
- за второй — 150 баллов,
- за третий — 200 баллов.
Баллы действительны до 31 ноября 2021 года.
Расписание сеансов фильмов — на сайте сети. С полным перечнем правил акции можно ознакомиться по ссылке.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Референдум о запрете полётов над жилыми районами отклонён Мособлдумой. Активисты подали новую заявку Новости
Компания «Радиус Автоматика» приглашает на работу специалистов в области продаж и программистов Реклама
Тест-драйв бесплатного автобуса КМ в Крюково: измеряем число пассажиров, время ожидания и поездки Истории
Почти полмиллиарда долгов должен выплатить «Жилищник» за тепло в зеленоградских квартирах. Суд дал на это два года Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
«Всё по закону, но в голове не укладывается». Сбить ребёнка на пешеходном переходе и получить небольшой штраф Истории
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«Можно сразу строить рядом травмпункт». Новая лыжероллерная трасса за ЦИЭ может быть опасной для тренировок, потому что пешеходные и беговые дорожки вдоль неё решили не делать Истории
Бесплатный автобус запускают между Крюковской и Привокзальной площадями. Это альтернатива неудобному мосту над железной дорогой Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Партнерский материал
«Двор дома строители несколько лет используют как распивочную». Почему алкомаркету «Винлаб» не место в жилом доме Блоги
Коллекционные карты «Тройка» может украсить фото зеленоградского парка. Примите участие в голосовании Новости
Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе Реклама
«В каком же дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи». По следам происшествия в автобусе врач задает неудобные вопросы «Мосгортрансу» Блоги