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На Заводской улице запретят обгон — прерывистую разделительную линию заменят на сплошную 03.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Сплошная разделительная линия появится на Заводской улице и в проезде 5500 вместо прерывистой. Причина — на определённых участках этих дорог недостаточно расстояния и видимости для совершения обгона, а прерывистая линия позволяет совершать этот манёвр, что приводит к аварийным ситуациям, проанализировали в ГИБДД.

Новую разметку нанесут на отрезках между домами 4 и 18 (строение 10) на Заводской улице и от дома 3 (строение 2) до дома 59 в 5500-м проезде. Проезд является частью Фирсановского шоссе в восточной коммунальной зоне, он расположен напротив очистных сооружений.

Комиссия по безопасности дорожного движения признала целесообразным это предложение ГИБДД. Ответственным назначили Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который должен изменить разметку на этих участках до конца года.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 19, улица заводская, восточная коммунальная зона
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