Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений
Искусственные неровности появятся вдоль корпусов 1471 и 1802. Причина — по наблюдениям сотрудников управы Крюково и ГИБДД, и там и там на проездах внутри дворов заметно интенсивное автомобильное движение. Вместе с этим возле корпуса 1471 ещё и плохой обзор дорожки, ведущей к детской площадке. Решение об установке «лежачих полицейских» приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Управа должна установить их возле обоих домов не позднее 30 сентября.
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