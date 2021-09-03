«Лежачих полицейских» установят во дворах корпусов 14 и 18 микрорайонов из-за интенсивного движения 03.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Искусственные неровности появятся вдоль корпусов 1471 и 1802. Причина — по наблюдениям сотрудников управы Крюково и ГИБДД, и там и там на проездах внутри дворов заметно интенсивное автомобильное движение. Вместе с этим возле корпуса 1471 ещё и плохой обзор дорожки, ведущей к детской площадке. Решение об установке «лежачих полицейских» приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Управа должна установить их возле обоих домов не позднее 30 сентября.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 14, микрорайон 18, лежачий полицейский
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