Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Перед началом учебного года комиссия по безопасности дорожного движения обсудила несколько предложений об организации движения рядом с образовательными учреждениями. Рассказываем, какие были приняты, какие — нет.

Что и где ограничат

Искусственные неровности с соответствующими знаками, по решению окружной дорожной комиссии, появятся рядом со школами:

  • №618 (корпуса 425А, 428А)
  • №1151 (корпуса 1437, 1464)
  • №2045 (корпуса 2010, 2031)
  • вокруг учебных заведений в 17-м микрорайоне

Знак «Движение запрещено» у школы №1150 (корпус 1642 начального образования)

Предварительно управы совместно с ГИБДД, ЦОДД и представителями школ осмотрели территорию и решили, что это необходимо для безопасности детей, которые идут в школы и сады, — в некоторых местах есть интенсивное дорожное движение.

Противопарковочные конструкции типа «краб» должны установить на въездных путях силами образовательного учреждения в течение осени у школы №1528 (корпуса 1004А, 1014А, 1017). Причина — припаркованные автомобили блокируют въезд в школы, мешают вывозить мусор и привозить продукты, а также увеличивают риски ДТП.

Что посчитали нецелесообразным и почему

Одновременно комиссия признала нецелесообразным запрещать стоянку (знак 3.28 Правил дорожного движения — ПДД) перед воротами образовательных учреждений, расположенных в корпусах:

  • 429А
  • 1411, 1415, 1440, 1452, 1463, 1464, 1467, 1468, 1469
  • 1611, 1631, 1642
  • 1813, 1814
  • 2009, 2011, 2012, 2015, 2030, 2031

Причина — эти территории и так находятся в «жилой зоне». То есть здесь запрещено сквозное движение, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовиков. Скорость движения как в жилых зонах, так и на дворовых территориях не должна превышать 20 километров в час.

Не будет также «лежачих полицейских» на проездах у Политехнического колледжа №50 (корпус 1016) и школы №1353 (корпус 1218). По выводам комиссии, там отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 километров в час.

Когда закончат

Искусственные неровности у корпуса 425А должны появиться к 1 сентября, на остальных территориях работы по установке «лежачих полицейских», знаков и антипарковочных «крабов» должны закончить местами до 30 сентября, местами до конца года.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 14, микрорайон 4, микрорайон 20, микрорайон 16, микрорайон 18, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает Новости
Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» Реклама
Детский сад в 9 микрорайоне перепрофилировали в начальную школу Новости
Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений Новости
Для съемок сериала в Зеленограде ищут квартиры с незастеклёнными балконами. Актёру нужно будет перелезть между ними Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Рекордное число первоклассников пошло в зеленоградские школы 1 сентября Новости
Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов Истории
Островки безопасности нового образца поставят на всех «зебрах» вдоль улицы Юности. Они заменят «лежачих полицейских» Новости
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
У школы в 9 микрорайоне перекрыли проезд из-за реконструкции теплосетей. Ремонт затягивается — жители опасаются пробок 1 сентября Новости
Шоу-программа «Ваши пельмени» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Новости
Концерт группы Sonic Death — 4 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
Слышал, что осенью не надо подкармливать белок, иначе они разучатся сами искать еду. Это правда? Истории
Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам Гид
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
Салон красоты «FrauBeauty» переехал в 23 микрорайон Реклама
Лучшее — детям. Секреты детского развивающего центра «Талант-клуб» Партнерский материал
Подпорная стенка 19 века найдена во время реконструкции станции Крюково. Ей хотят присвоить статус объекта культурного наследия, а из части камней сделать памятник Истории
Зеленоградские дети прокатились на «пиратском» корабле и побывали в обновленном Северном речном вокзале Партнерский материал
Дорогу от Пятницкого шоссе до Путилково решило построить областное правительство. Это может быть плохо для Зеленограда Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Ещё два лабораторно-промышленных корпуса построят в Алабушево до 2022 года. Их будут сдавать в аренду Хайтек
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет набор детей на программы по рисунку и живописи на новый учебный год Реклама
Как озеро Сенеж на картине знаменитого художника Левитана вобрало в себя все русские пейзажи. И почему она осталась незаконченной Истории
Суд отказался вернуть на выборы в Госдуму кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга. Он будет оспаривать связь со структурами Навального в Верховном и Конституционном судах Новости
Девять знаменитых зеленоградцев, похороненных на Центральном кладбище. Рассказываем, что они сделали для города, и осматриваем их мемориальные комплексы Партнерский материал с 9-dney.ru
На Пятницком шоссе построят новую эстакаду возле метро Новости
Семейная школа «Совушки» объявляет набор детей во 2-5 классы и дошкольную группу на 2021-2022 учебный год Реклама
© 1997–2021 Зеленоград.ру