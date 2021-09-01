Перед началом учебного года комиссия по безопасности дорожного движения обсудила несколько предложений об организации движения рядом с образовательными учреждениями. Рассказываем, какие были приняты, какие — нет.
Искусственные неровности с соответствующими знаками, по решению окружной дорожной комиссии, появятся рядом со школами:
- №618 (корпуса 425А, 428А)
- №1151 (корпуса 1437, 1464)
- №2045 (корпуса 2010, 2031)
- вокруг учебных заведений в 17-м микрорайоне
Знак «Движение запрещено» у школы №1150 (корпус 1642 начального образования)
Предварительно управы совместно с ГИБДД, ЦОДД и представителями школ осмотрели территорию и решили, что это необходимо для безопасности детей, которые идут в школы и сады, — в некоторых местах есть интенсивное дорожное движение.
Противопарковочные конструкции типа «краб» должны установить на въездных путях силами образовательного учреждения в течение осени у школы №1528 (корпуса 1004А, 1014А, 1017). Причина — припаркованные автомобили блокируют въезд в школы, мешают вывозить мусор и привозить продукты, а также увеличивают риски ДТП.
Одновременно комиссия признала нецелесообразным запрещать стоянку (знак 3.28 Правил дорожного движения — ПДД) перед воротами образовательных учреждений, расположенных в корпусах:
- 429А
- 1411, 1415, 1440, 1452, 1463, 1464, 1467, 1468, 1469
- 1611, 1631, 1642
- 1813, 1814
- 2009, 2011, 2012, 2015, 2030, 2031
Причина — эти территории и так находятся в «жилой зоне». То есть здесь запрещено сквозное движение, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовиков. Скорость движения как в жилых зонах, так и на дворовых территориях не должна превышать 20 километров в час.
Не будет также «лежачих полицейских» на проездах у Политехнического колледжа №50 (корпус 1016) и школы №1353 (корпус 1218). По выводам комиссии, там отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 километров в час.
Искусственные неровности у корпуса 425А должны появиться к 1 сентября, на остальных территориях работы по установке «лежачих полицейских», знаков и антипарковочных «крабов» должны закончить местами до 30 сентября, местами до конца года.