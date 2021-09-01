Что и где ограничат

Искусственные неровности с соответствующими знаками, по решению окружной дорожной комиссии, появятся рядом со школами:

№618 (корпуса 425А, 428А)

№1151 (корпуса 1437, 1464)

№2045 (корпуса 2010, 2031)

вокруг учебных заведений в 17-м микрорайоне

Знак «Движение запрещено» у школы №1150 (корпус 1642 начального образования)

Предварительно управы совместно с ГИБДД, ЦОДД и представителями школ осмотрели территорию и решили, что это необходимо для безопасности детей, которые идут в школы и сады, — в некоторых местах есть интенсивное дорожное движение.

Противопарковочные конструкции типа «краб» должны установить на въездных путях силами образовательного учреждения в течение осени у школы №1528 (корпуса 1004А, 1014А, 1017). Причина — припаркованные автомобили блокируют въезд в школы, мешают вывозить мусор и привозить продукты, а также увеличивают риски ДТП.