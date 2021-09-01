Развязка стала элементом дороги от М-10 до Истринского водохранилища через Ложки — Поварово — Пятницу. Сооружение построили в рамках развития Есипово по просьбе резидентов, но она удобна не только их сотрудникам, а также местным жителям и тем, кто с Ленинградки хочет попасть в ближайшие населённые пункты или на дублёр автодороги Ложки — Поварово — Пятница.

Для соединения этой автодороги с М-10 над Ленинградкой возвели трёхполосный путепровод. На участке с развязкой установили шумозащитные экраны и наружное освещение.

Губернатор заявил новую дорогу «без светофоров и пробок», что ещё больше сократит время в пути от Москвы до индустриального парка. Экономия составит около получаса для обычного транспорта и минут 40 — для дальнобойщиков, поскольку теперь не придётся делать 10-километровый крюк, чтобы попасть на территорию Есипово.