Движение по новой развязке, соединяющей Ленинградку в районе 50-го километра и дорогу к индустриальному парку Есипово, открыли в последний день лета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.
Развязка стала элементом дороги от М-10 до Истринского водохранилища через Ложки — Поварово — Пятницу. Сооружение построили в рамках развития Есипово по просьбе резидентов, но она удобна не только их сотрудникам, а также местным жителям и тем, кто с Ленинградки хочет попасть в ближайшие населённые пункты или на дублёр автодороги Ложки — Поварово — Пятница.
Для соединения этой автодороги с М-10 над Ленинградкой возвели трёхполосный путепровод. На участке с развязкой установили шумозащитные экраны и наружное освещение.
Губернатор заявил новую дорогу «без светофоров и пробок», что ещё больше сократит время в пути от Москвы до индустриального парка. Экономия составит около получаса для обычного транспорта и минут 40 — для дальнобойщиков, поскольку теперь не придётся делать 10-километровый крюк, чтобы попасть на территорию Есипово.
Однако рано утром 1 сентября автомобилисты рассказали, что развязка закрыта. «Ехал в начале восьмого утра, всё было перекрыто: со стороны „Мерседеса“ — КамАЗом, со стороны АЗС „Трасса“ — красными конусами», — написали в тематическом сообществе вконтакте. Отметили, что дорога закрыта, и в комментариях к посту в инстаграме губернатора, на что региональное министерство транспорта около полудня ответило с извинениями за доставленные неудобства: «Движение на развязке перекрывалось временно для наладки схемы дорожного движения и подключения освещения. В настоящее время все работы завершены в полном объёме. Движение по развязке открыто».
Вместе с якорным предприятием — заводом «Мерседес» в индустриальном парке Есипово в настоящее время 12 резидентов, которые представляют автомобильную, фармацевтическую, лёгкую, химическую и другие промышленности. Также здесь запустили крупный цифровой коворкинг-центр. Всего здесь более тысячи рабочих мест, к 2023 году их количество планируют увеличить на полторы тысячи, а к 2030-му — ещё на четыре тысячи.