СТО Зеленоград: спонсор темы
Открылась развязка на Ленинградском шоссе к индустриальному парку Есипово 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Движение по новой развязке, соединяющей Ленинградку в районе 50-го километра и дорогу к индустриальному парку Есипово, открыли в последний день лета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

Развязка стала элементом дороги от М-10 до Истринского водохранилища через Ложки — Поварово — Пятницу. Сооружение построили в рамках развития Есипово по просьбе резидентов, но она удобна не только их сотрудникам, а также местным жителям и тем, кто с Ленинградки хочет попасть в ближайшие населённые пункты или на дублёр автодороги Ложки — Поварово — Пятница.

Для соединения этой автодороги с М-10 над Ленинградкой возвели трёхполосный путепровод. На участке с развязкой установили шумозащитные экраны и наружное освещение.

Губернатор заявил новую дорогу «без светофоров и пробок», что ещё больше сократит время в пути от Москвы до индустриального парка. Экономия составит около получаса для обычного транспорта и минут 40 — для дальнобойщиков, поскольку теперь не придётся делать 10-километровый крюк, чтобы попасть на территорию Есипово.

Однако рано утром 1 сентября автомобилисты рассказали, что развязка закрыта. «Ехал в начале восьмого утра, всё было перекрыто: со стороны „Мерседеса“ — КамАЗом, со стороны АЗС „Трасса“ — красными конусами», — написали в тематическом сообществе вконтакте. Отметили, что дорога закрыта, и в комментариях к посту в инстаграме губернатора, на что региональное министерство транспорта около полудня ответило с извинениями за доставленные неудобства: «Движение на развязке перекрывалось временно для наладки схемы дорожного движения и подключения освещения. В настоящее время все работы завершены в полном объёме. Движение по развязке открыто».

Вместе с якорным предприятием — заводом «Мерседес» в индустриальном парке Есипово в настоящее время 12 резидентов, которые представляют автомобильную, фармацевтическую, лёгкую, химическую и другие промышленности. Также здесь запустили крупный цифровой коворкинг-центр. Всего здесь более тысячи рабочих мест, к 2023 году их количество планируют увеличить на полторы тысячи, а к 2030-му — ещё на четыре тысячи.


Посмотреть более крупную карту
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, транспортная развязка, ложки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
От удара молнии загорелся дом в Горетовке Новости
Открылась развязка на Ленинградском шоссе к индустриальному парку Есипово Новости
«Сбегал в кабину, взял гаечный ключ на восемь». Как водитель зеленоградского автобуса помог пассажирке, у которой произошел эпилептический приступ Истории
Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе Реклама
Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает Новости
Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» Реклама
Детский сад в 9 микрорайоне перепрофилировали в начальную школу Новости
Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений Новости
Для съемок сериала в Зеленограде ищут квартиры с незастеклёнными балконами. Актёру нужно будет перелезть между ними Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Рекордное число первоклассников пошло в зеленоградские школы 1 сентября Новости
Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов Истории
Островки безопасности нового образца поставят на всех «зебрах» вдоль улицы Юности. Они заменят «лежачих полицейских» Новости
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
У школы в 9 микрорайоне перекрыли проезд из-за реконструкции теплосетей. Ремонт затягивается — жители опасаются пробок 1 сентября Новости
Шоу-программа «Ваши пельмени» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Новости
Концерт группы Sonic Death — 4 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
Слышал, что осенью не надо подкармливать белок, иначе они разучатся сами искать еду. Это правда? Истории
Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам Гид
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
Салон красоты «FrauBeauty» переехал в 23 микрорайон Реклама
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Лучшее — детям. Секреты детского развивающего центра «Талант-клуб» Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Подпорная стенка 19 века найдена во время реконструкции станции Крюково. Ей хотят присвоить статус объекта культурного наследия, а из части камней сделать памятник Истории
Зеленоградские дети прокатились на «пиратском» корабле и побывали в обновленном Северном речном вокзале Партнерский материал
Дорогу от Пятницкого шоссе до Путилково решило построить областное правительство. Это может быть плохо для Зеленограда Истории
Ещё два лабораторно-промышленных корпуса построят в Алабушево до 2022 года. Их будут сдавать в аренду Хайтек
Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет набор детей на программы по рисунку и живописи на новый учебный год Реклама
Как озеро Сенеж на картине знаменитого художника Левитана вобрало в себя все русские пейзажи. И почему она осталась незаконченной Истории
© 1997–2021 Зеленоград.ру