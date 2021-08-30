Новые скидки для нового учебного года!

Весь сентябрь в кинотеатрах объединённой киносети «Синема Парк / Формула Кино» специальное предложение для тинейджеров: скидка двадцать процентов на долгожданные блокбастеры и кинобар при покупке на сайте и в мобильном приложении по промокоду STUD20.

Условия предоставления скидки:

Скидка предоставляется студентам и курсантам высших и средне специальных учебных заведений.

В рамках одной покупки гость может получить скидку на один билет.

Период действия скидки: с 01 по 30 сентября 2021 года.

Скидка «STUD20» действует в обычных залах, KIDS, Luxe, Dolby Atmos, Мувик.

Расписание ближайшего кинотеатра в ТРЦ «Зеленопарк» можно узнать на сайте сети.