Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» 30.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Новые скидки для нового учебного года!
Весь сентябрь в кинотеатрах объединённой киносети «Синема Парк / Формула Кино» специальное предложение для тинейджеров: скидка двадцать процентов на долгожданные блокбастеры и кинобар при покупке на сайте и в мобильном приложении по промокоду STUD20.

Условия предоставления скидки:

  • Скидка предоставляется студентам и курсантам высших и средне специальных учебных заведений.
  • В рамках одной покупки гость может получить скидку на один билет.
  • Период действия скидки: с 01 по 30 сентября 2021 года.
  • Скидка «STUD20» действует в обычных залах, KIDS, Luxe, Dolby Atmos, Мувик.

Расписание ближайшего кинотеатра в ТРЦ «Зеленопарк» можно узнать на сайте сети.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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