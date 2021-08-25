Кофейня «Даблби» на Центральной площади в Зеленограде теперь использует бумажные эко-стаканчики. В них нет слоя пластика, такие стаканы и крышки от них можно сдать на переработку как вторсырье. Если их компостировать, материал разложится за 90 дней.
«Наша мечта — незаметная экология. Сейчас, чтобы сделать свою жизнь и окружение чище, нужно осознанно и вдумчиво к этому подходить: выбирать альтернативные варианты привычным вещам и обращать внимание на составы. Время бездумного потребления проходит» , — написали в кофейне.
Такие стаканы производит российская упаковочная компания «ПолиКап». Их делают из финского картона, благодаря специальной технологии формируется барьерный слой, который заменяет пластик и защищает стакан от промокания. На сайте компании указано, что обычная пластиковая крышка стоит 1,5 рубля, бумажная — 3-3,5 рубля. Бумажный стакан без слоя пластика дороже «обычного» на 15-20%.
Сбором и переработкой новых эко-стаканов будет заниматься центр «Сборка». Как утверждает производитель, использованные стаканы «ПолиКап» могут быть переработаны как бумага и картон до семи раз. В дальнейшем из них можно изготовить гофрокартон, салфетки, вторичный картон.
Сейчас каждый год в России на мусорные полигоны отправляется более 41,8 млрд стаканов, в которых есть слой пластика. Не так давно Минприроды РФ предложило запретить производство 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. Это, например, пластиковые непрозрачные и цветные пэт-бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы.
В ведомстве хотели бы, чтобы к 2030 году количество перерабатываемой упаковки увеличилось до 85 процентов. Пока что, уточняет РИА «Новости», на переработку отправляется не более десяти процентов товаров, а из упаковки переработке подлежат не более 15% видов пластика.