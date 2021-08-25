Кофейня «Даблби» на Центральной площади в Зеленограде теперь использует бумажные эко-стаканчики. В них нет слоя пластика, такие стаканы и крышки от них можно сдать на переработку как вторсырье. Если их компостировать, материал разложится за 90 дней.

«Наша мечта — незаметная экология. Сейчас, чтобы сделать свою жизнь и окружение чище, нужно осознанно и вдумчиво к этому подходить: выбирать альтернативные варианты привычным вещам и обращать внимание на составы. Время бездумного потребления проходит» , — написали в кофейне.