Временные пригородные кассы поставят у временного же моста со стороны Привокзальной площади. Это взамен убранных с Крюковской площади. А со стороны старого города обещают установить четыре билетопечатающих автомата.

Планируется поставить два дополнительных кассовых павильона около моста, сообщили «Зеленоград.ру» в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Это временные модули. Они могут появиться осенью. Сроки установки автоматов на Крюковской площади — их должны перенести к временному мосту — пока не определены.

Кассы у станции Крюково в старом городе закрыли в начале августа из-за реконструкции: начали строить новую платформу взамен снесенной 4-й, новые пути и павильон постоянного надземного перехода. Павильон будущего конкорса построят на месте входа в узкий подземный переход (закрыт со стороны старого города) и бывших касс. Билетных автоматов со стороны старого города тоже не осталось.

МТППК также закупает десять турникетных мобильных павильонов — это передвижные модули без самих турникетов. Они нужны как замена постоянным турникетам на станциях, где идет реконструкция в рамках МЦД. В закупочной документации говорится об установке таких модулей на станции Крюково со стороны нового города, но, скорее всего, речь идет о хранении там павильонов. А использовать их будут на разных станциях от Крюково до Москвы.