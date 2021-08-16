Дополнительную секцию светофора с «белым человечком» на пересечении улицы Каменки и Георгиевского проспекта не было видно — её закрывал знак «Стоп». Об этом сообщила наша читательница Елена. «Зеленоград.ру» обратился в компанию «Спецдорпроект», которая занимается установкой новых светофорных секций, и через несколько часов столб дорожного знака укоротили. На видео — как было и стало.
Ситуации, когда дорожные знаки загораживают светофоры или друг друга, возникают нередко. В таком случае стоит подать жалобу на сайте Московского транспорта или позвонить в круглосуточный контакт-центр: 8-495-539-54-54 (с городских телефонов) или 3210 с мобильного. Также вы можете писать в нашу редакцию: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru
Светофоры с «белыми человечками» появились в Зеленограде недавно. Они предупреждают водителей о перекрёстке с совмещённой фазой — при повороте на зеленый сигнал светофора за углом также будет зеленый у пешеходов — им необходимо уступить дорогу.