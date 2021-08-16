Ситуации, когда дорожные знаки загораживают светофоры или друг друга, возникают нередко. В таком случае стоит подать жалобу на сайте Московского транспорта или позвонить в круглосуточный контакт-центр: 8-495-539-54-54 (с городских телефонов) или 3210 с мобильного. Также вы можете писать в нашу редакцию: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru